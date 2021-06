Ja zu den 40 Wohnungen an der Aarenau in Aarau

Aarau Ortsbürger sagen Ja: Die 40 Wohnungen an der Aarenau können gebaut werden Zur Diskussion stand die Überbauung am Baufeld 6 im Aarauer Scheibenschachen. Beschlossen wurden an der Ortsbürgergmeind auch die Sanierung der Parkgarage in der Telli und der Kauf eines Kranrückenschleppers für den Forstbetrieb. Daniel Vizentini 16.06.2021, 05.00 Uhr

Die Überbauung auf dem Baufeld 6 ist mit einem grossen, öffentlich zugängigen Innenhof geplant. Kim Strebel Architekten Aarau/zvg

Die Aarenau entwickelt sich immer mehr zu einem idyllischen, progressiven Wohnquartier. Den Beschluss für den fast 19 Millionen Franken teuren Baukredit für das Baufeld 6 fällten die Ortsbürger einstimmig. 40 Wohnungen im mittleren Mietsegment sollen entstehen, angesprochen dürften vor allem Familien sein, aber auch junge Paare oder Senioren.

Nebst modernem Ausbaustandard setzt die Überbauung fortschrittlich auf ein nachhaltiges Heiz- und Kühlsystem über Grundwasserwärmepumpe, eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach oder eine Fassade mit Holz aus dem Ortsbürgerwald. «Die Wohnungen sind sorgfältig und nachhaltig und passen tipptopp ins Ortsbürgerportfolio», sagte Susanna Keller von der Finanzkommission. Dem Zeitgeist entsprechen auch die nur 30 Tiefgaragenparkplätze, im Gegensatz zu den fast 150 Veloabstellplätzen.

So waren es auch die Parkplätze, die an der Ortsbürgergemeindeversammlung kurz zu reden gaben. Gustav Werder zeigte sich besorgt ab den nur zwei geplanten Besucherparkplätzen an der Strasse. «Wo parkieren die Handwerker? Was ist mit älteren Gästen?», fragte er die Versammlung (115 von 1690 stimmberechtigten Ortsbürgern waren anwesend). «Wird der Innenhof zum unerwünschten Parkplatz?»

Zuletzt wurde das Baufeld 8 erstellt, nun ist das Baufeld 6 an der Reihe. Die Baufelder 5 und 7 bleiben vorerst als Reserven unbebaut. Stadt Aarau/zvg

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker erklärte, dass die Erfahrungen mit dem bereits gebauten Baufeld 2, wo das Parkplatzangebot die Nachfrage übersteigt, zur reduzierten Anzahl im Baufeld 6 geführt habe. Man brauche heute nicht so viele Parkplätze wie früher. Dafür seien so viele Veloabstellplätze eingeplant worden wie in noch keiner Überbauung zuvor.

Das Modell deutet bereits an, wie die Baufelder 5 und 7 dereinst überbaut werden könnten. Stadt Aarau/zvg

Weiter beanstandet wurden die Mietpreise: In den Unterlagen werde zwar gesagt, man habe bei den bisher geplanten Mieten «kritisch überprüft», ob diese für «das angestrebte Zielpublikum von mittelständischen Familien, Paaren und Einzelpersonen» tragbar sind. Gleichzeitig wolle man aber eine «gute Bruttorendite von 4,23 Prozent» erhalten. «Die Wohnbaugenossenschaft Abau beweist, dass es möglich ist, in der Aarenau günstiger zu mieten», wurde gemahnt. Die Mietpreise in der Stadt sollten nicht weiter angeheizt, sondern erschwinglicher Wohnraum geschaffen werden.

Laut Hanspeter Hilfiker habe man für das Tiefhalten der Mietpreise eigens geschaut, «dass die Wohnungen nicht zu gross werden». In den Unterlagen werden Nettomieten von 2409 Franken für eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit 122 m2 genannt oder 1440 Franken für 3,5 Zimmer und 63 m2. Diese Preise seien aber nur erste Schätzungen.

Idyllisch: das geplante Baufeld 7, gleich an der Aare gelegen. Bis zur Umsetzung dürfte es noch ein paar Jahre dauern. temperaturas extremas/zvg

Was die Ortsbürger sonst noch entschieden



Gutgeheissen wurde auch der Kredit von 835'000 Franken für die Sanierung der Autoeinstellhalle in der Telli sowie 342'400 Franken für die Beschaffung eines neuen Kranrückeschleppers für den Forstbetrieb. Hanspeter Hilfiker informierte über die Verzögerung von zwei Bauprojekten im Wildpark Roggenhausen: die Neugestaltung des Restaurants und die Gehege für die Wildschweine.

Die Aarauer Ortsbürgergemeinde bleibt wohlhabend: Das erwartete Plus in der Jahresrechnung 2020 von fast einer halben Million Franken wurde mehr als verdoppelt. Von den Ortsbürgern wurde dennoch der Wunsch geäussert, man solle sich Gedanken machen um die Zukunft. Der Stadtrat will nun auf die nächste Versammlung einen Finanzplan mit einer überschaubaren Prognose für die nächsten fünf bis zehn Jahre vorlegen.

Hanspeter Hilfiker verkündete zum Schluss noch eine weitere frohe Botschaft: Die nationale Ortsbürger-Delegiertenversammlung wird 2023 in Aarau stattfinden, voraussichtlich am 9. und 10. Juni, mit rund 350 Teilnehmenden aus allen Ecken des Landes.