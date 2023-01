Oliver Dredge sagt dem KIFF Adieu – und das ganz beruhigt

Aarau Oliver Dredge sagt dem KIFF Adieu – «Es braucht Platz für neue Kräfte» 2007 kam Oliver Dredge (47) als Programmleiter ins KIFF, 2009 übernahm er die Co-Geschäftsleitung. Jetzt, 15 Jahre später, gibt er die Gesamtleitung des Neubauprojekts KIFF 2.0 ab und geht. Ein Blick zurück auf eine wilde Zeit. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Oliver Dredge verlässt das KIFF nach über 15 Jahren. Sandra Ardizzone

Ein verstimmtes Klavier. Halbleere Stuhlreihen. Eine vor Aufregung zittrige Musikerin und ein knapp minder nervöser Programmleiter. Und dann die ersten Klänge – das war einer dieser Momente, so intensiv und so andersartig. «Der Moment, in dem einem bewusst wird, dass mit dieser Künstlerin etwas Grosses kommt.» Es war das Jahr 2007, auf der Bühne im KIFF stand Sophie Hunger, damals noch nahezu unbekannt.

Oliver Dredge (47) sitzt auf einer Festbank im Foyer des KIFF. 15 Jahre lang haben Momente wie dieser sein Leben bereichert. 15 Jahre lang war die alte Futterfabrik ein Daheim, in den ersten Jahren das erste, später das zweite. Am Freitag wird er das KIFF verlassen, nach einer letzten, rauschenden Party mit den Menschen, die ihn in all den Jahren begleitet haben. Es sei an der Zeit, sagt er, «es braucht Platz für neue Kräfte». Seine wird er zunächst daheim bei seiner Familie einsetzen, für seine Kinder (9 und 5). Sein Sohn hat eine Cerebralparese, sitzt im Rollstuhl und braucht intensive Betreuung. Diese Carearbeit wird er nun verstärkt übernehmen. Auch dazu sagt er: «Es ist an der Zeit.»

Das KIFF als Leuchtturm: Privileg wie Verpflichtung

Mit Dredge verliert das KIFF viel. 2007 als Programmleiter vom Badener Merkker nach Aarau gekommen, übernahm er 2009 gemeinsam mit Simon Kaufmann die Geschäftsführung des KIFF. Die beiden stemmten das Kulturhaus auf die Erfolgsstrasse, steigerten die Besucherzahlen um sagenhafte 69, den Umsatz um 77 Prozent. Der Kanton belohnte dies 2011 mit der Ernennung des KIFF zum kulturellen Leuchtturm. «Ein Privileg», sagt Dredge. Aber auch eine Verpflichtung: «Als Leuchtturm aus der Sparte Pop/Rock wollten wir eine vernetzende Rolle im Aargau und in der Schweiz einnehmen.» Dredge steckte viel Arbeit in diese Aufgabe, engagierte sich in lokalen und nationalen Verbänden.

Seit Jahr und Tag ein Problem: der bauliche Zustand der ehemaligen Futterfabrik. Nach einem ersten Anlauf 2010 kümmerte sich Dredge seit 2018 intensiv um die Zukunft des KIFF, wurde Gesamtleiter für das Neubauprojekt KIFF 2.0. Im November sagte das Aarauer Stimmvolk mit knapp 76 Prozent Ja zum Kredit, damit sind 95 Prozent der Finanzierung gesichert. Ein überzeugtes Ja, wie es ohne Dredges Engagement, ohne seine Hartnäckigkeit und seine Innovation nicht möglich gewesen wäre. Und ein Ja, das Dredge das gute Gefühl gibt, beruhigt gehen zu können. «Das Projekt ist an einem Punkt angekommen, an dem ein personeller Wechsel nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll ist. Die Endgestaltung des Projekts sollte die Generation übernehmen, die das KIFF künftig betreiben wird.»

Der Glücksmoment nach Bekanntwerden des überdeutlichen Abstimmungsergebnisses zum KIFF-Kredit: Projektleiter Oliver Dredge und Co-Geschäftsleiter Daniel Kissling stossen an. Katja Schlegel

So lange im KIFF geblieben sei er unter anderem, weil ihm nie langweilig wurde. «Die Arbeit in einem Kulturort, einem mittleren KMU mit dem sozialen Aspekt der Freiwilligenarbeit, das Behaupten in der Musikindustrie, dann die politische Arbeit und das neue Feld des Bauens; diese Vielfalt an Gestaltungsfeldern hat mich über all die Jahre begeistert.» Doch es hatte eben auch seine Schattenseiten. «Das KIFF war nie ein Selbstläufer, man musste ständig dranbleiben. Das braucht Energie.» Energie, die er nun anderswo einsetzen will. Wobei; so ganz lassen kann er es doch nicht: Dredge wird weiterhin im OK von «Musig i de Altstadt» dabei sein, ebenso im Vorstand des Aargauischen Kulturverbands, den er mitbegründet hat.

Jetzt sagt er also Adieu. Ein schwermütiger Moment, trotz all der Vorfreude auf das Neue. Die Menschen im KIFF, sie werden ihm fehlen. «Ich wünsche ihnen allen die Energie, die Leidenschaft und den Mut, den notwendigen Transformationsprozess anzugehen und das Haus in eine lebendige Zukunft zu führen. Damit das KIFF die Menschen in Aarau und im Aargau noch lange bereichern, prägen und überraschen wird.»

