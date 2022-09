Aarau: Wie rüstige Rentner die Pferderennbahn vorbereiten

Aarau «Ohne sie sähe es hier nicht so aus» – wie rüstige Rentner die Pferderennbahn zum schönsten Ort der Welt machen Sie sind allesamt längst im Ruhestand. Doch für Peter Moor, Beat Krähenbühl, Ruedi Matter und Beat Blank ist die Pferderennbahn im Schachen eine Herzensangelegenheit. Zum Wohle der Pferde legen die Pensionäre tatkräftig selbst Hand an. Pascal Bruhin 02.09.2022, 05.00 Uhr

Platzwart Daniel Ziegler mit den freiwilligen Helfern Peter Moor, Beat Krähenbühl, Ruedi Matter und Beat Blank. Pascal Bruhin

Es ist der schönste Ort der Welt. Das findet wohl nicht nur die neue Geschäftsführerin des Aarauer Rennvereins, Jessica Kessler, sondern auch viele der Besucherinnen und Besucher, die an den Renntagen dem gemütlichen Beisammensein oder sportlichen Wettstreiten frönen. Damit die Pferderennbahn im Schachen aber auch so schön bleibt, ist viel Handarbeit gefragt. Denn: Nach dem Rennen ist vor dem Rennen.

Das Mantra eines wohl jeden Marathonläufers beschreibt auch bestens die Stimmung im Aarauer Schachen an diesem Morgen. Wenn nämlich am ersten Rennsonntag der Herbstrennen die letzten Pferde im Anhänger von dannen ziehen, das letzte Cüpli an der Bar getrunken wurde, fängt für sie bereits die Arbeit an. Eine Woche lang haben Platzwart Daniel Ziegler und seine freiwilligen Helfer Zeit, die Pferderennbahn wieder auf Vordermann zu bringen. Ein strammer Zeitplan.

Tribüne und Festzelte stehen bereit für den letzten Rennsonntag der Saison. Damit auch die Rennbahn wieder makellos ist, opfern die Helfer viel Zeit. Pascal Bruhin

Am Montag nach dem Rennen geht es nahtlos weiter

Bereits am Montag hat Ziegler einen Teil der Jagdbahn, der Innenbahn, die in einer liegenden Acht und den alten Baumbestand, Wassergräben und Wälle führt, gemäht und gewalzt. Nun geht es darum, die Löcher zu stopfen, die die Pferde mit ihren Hufen am Sonntag auf der Grasnarbe hinterlassen haben. Peter Moor, Beat Krähenbühl, Ruedi Matter und Beat Blank holen Schaufeln aus dem Kofferraum des uralten roten Geländewagens, während Ziegler mit dem Traktor eine Ladung Humus auf den Anhänger bugsiert.

Emsiges Treiben auf der Rennbahn: Damit sich die Pferde nicht verletzen, werden in mühseliger Handarbeit alle Löcher in der Grasnarbe gestopft. Pascal Bruhin

«8,5 Tonnen», meint Ziegler selbst ein bisschen beeindruckt über den Erdhaufen an der nordöstlichen Kurve der Bahn, der kurz zuvor abgeladen wurde. Innerhalb weniger Tage wird er auf der Anlage verteilt sein. Erst seit 2019 ist der gelernte Forstwart der Herr über die 13 Hektaren grosse Anlage. Was für ihn immer noch ein bisschen Neuland ist, kennen seine heutigen Mitstreiter aus dem FF. Allen voran Beat Blank, der vor Ziegler selbst 24 Jahre lang Chef der Anlage war.

Dernière für den Rennstall Speck? Wenn am nächsten Sonntag wieder die edlen Pferde über den Aarauer Schachen galoppieren, könnte es der letzte Auftritt des Reinacher Rennstalls Speck sein. Nach 22 Jahren müssen Sabine und Hansjörg Speck ihre Rennbahn zurückbauen, weil sie in der Landwirtschaftszone liegt, der Kanton das Training von Rennpferden gegen Bezahlung jedoch als Gewebe ansieht, das entsprechend in die Industriezone gehört. Definitiver Räumungsbefehl ist der 3. September, also der Tag vor dem zweiten Renntag der Aarauer Herbstrennen. Specks hofften jedoch, die Bahn wenigstens noch bis zu den Rennen in Maienfeld Anfang Oktober behalten zu dürfen. Ob das klappt, bleibt fraglich. Denn: «Offiziell muss die Bahn bis am Samstag geräumt sein», heisst es auf Anfrage von der Reinacher Bauverwaltung. Dass dies aber tatsächlich auch an diesem Wochenende kontrolliert werde, sei unwahrscheinlich. Voraussichtlich würde aber ein Mitarbeitender im Verlaufe der nächste Woche einen Augenschein vor Ort nehmen. Falls die Bahn bis dahin nicht geräumt wäre, käme es in der Folge zu einer Androhung einer Ersatzvornahme. Konkret würde dann die Gemeinde die Räumung der Bahn selbst veranlassen und die Kosten dafür den Rennstallbesitzern in Rechnung stellen. Allerdings könnten Specks dagegen wiederum Einsprache einlegen, womit sich das Verfahren erneut verzögern würde. In diesem Fall würde es wohl doch noch bis zu den Renntagen in Maienfeld reichen und Specks könnten in Würde ihre Renntrainerkarriere beenden.

«In diesem Jahr ist es noch heilig», sagt Balz, der mit seiner Ehefrau noch heute auf dem Renngelände wohnt. Die lange Trockenperiode vor dem ersten Rennen habe dafür gesorgt, dass der Boden der Belastung durch die Pferdestärken gut gewachsen war. Dennoch wird die gesamte Rennbahn akribisch auf Löcher in der Grasnarbe abgesucht. Ist ein solches gefunden, wird es mit einer Schaufelspitze Humus gefüllt, der dann flachgedrückt wird. Harte Arbeit für die rüstigen Pensionäre.

Ruedi Matter tritt gerade den Humus flach. Peter Moor (l.) und Beat Krähenbühl suchen derweil schon die nächsten Löcher im Gras. Pascal Bruhin

Geredet wird dabei wenig. Die Herren wissen, was sie zu tun haben. «Es ist nicht die allerschönste Arbeit, aber wir machen es gern zum Wohl der Pferde», sagt Ruedi Matter, der selbst jahrzehntelang Rennpferdebesitzer war. Während die Löcher durch die Pferdehufe sich dieses Mal in Grenzen halten, machen Platzwart Ziegler aber ganz andere Vierbeiner zu schaffen. «Dieses Jahr haben wir eine richtige Mäuseplage auf der Anlage», sagt er.

Gefahrenquelle für die Rennpferde: Vor dem nächsten Renntag am Sonntag müssen die Maulwurfhügel auf der Flachbahn unbedingt beseitigt werden. Pascal Bruhin

Weitere ungebetene Gäste machen das Leben schwer

Auch Maulwürfe treiben auf der Flachbahn im äusseren Ring ihr Unwesen. Ihre Hinterlassenschaften, die Hügel, bergen für die Rennpferde ein erhebliches Verletzungsrisiko. Viel machen könne man allerdings nicht dagegen, ausser die Bahn kurz vor den Rennen nochmals zu kontrollieren und die Haufen zu zertreten. Im Schachen setzt man im Kampf gegen die unerwünschten Nagetiere vermehrt darauf, die natürlichen Fressfeinde der Nagetiere zu fördern, etwa mit Sitzstangen und Nistkästen für Greifvögel.

Mit Nistkästen in den Bäumen (ganz in der Mitte des Bildes zu sehen) sollen Greifvögel angelockt werden. Pascal Bruhin

Dass die Pferderennbahn in Aarau weithin den Ruf der best gepflegten der Schweiz geniesst, das hat sie zum grossen Teil den ehrenamtlichen Helfern zu verdanken. «Ohne sie sähe die Pferderennbahn nicht so aus, wie sie es tut», hält Daniel Ziegler denn auch anerkennend fest. Dass sie im Rentenalter einen Grossteil ihrer Freizeit für die Pferderennbahn opfern, sei nicht selbstverständlich. Neue Helfer zu finden, werde denn auch immer schwieriger. Ziegler hofft entsprechend, dass sich künftig wieder mehr Rennsportfreunde für einen freiwilligen Einsatz begeistern können. «Damit die Bahn – und mit ihr der Schachen – so schön bleibt, wie sie ist.»