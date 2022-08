Aarauer Oberturmkonzert vereint Glocken, Trompeten und Gesang

Am Freitag, 19. August, findet unter dem Motto «Summertime» das vierte Obertorturmkonzert in der Aarauer Altstadt statt. Im Turm sitzt der Glöckner Hubert Schäpper an seinem Glockenspiel, unten am Graben erklingen die Aarauer Turmbläser und der Kinderchor «Voices» singt. Ein Konzert, das ohne Technik nicht möglich wäre.

Kim Wyttenbach 18.08.2022, 05.00 Uhr