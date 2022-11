Aarau Obergericht bestätigt Strafe und Landesverweis für Covid-Kreditbetrüger – aber wo die 430'000 Franken abgeblieben sind, ist unklar Ein Kosovare sass im Dezember 2021 vor dem Bezirksgericht und wurde unter anderem wegen Betrugs und Misswirtschaft verurteilt. Das Obergericht ist nun der gleichen Meinung wie die Vorinstanz. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 30.11.2022, 16.07 Uhr

Das Obergericht in Aarau. Sandra Ardizzone / AGR

Gelegenheit macht Diebe, besagt ein Sprichwort. Und die Coronapandemie war die Mutter aller Gelegenheiten: Innert kürzester Zeit wurden Kredite vergeben, wo sonst lange geprüft würde. Gauner hatten ein leichtes Spiel. Und es wird noch Jahre dauern, sie strafrechtlich zu verfolgen - wenn es denn gelingt.

Das Obergericht hat nun jüngst ein Urteil des Bezirksgericht Aarau bestätigt. Mergim, so hat die AZ den Kosovaren im der Berichterstattung zur Bezirksgerichtsverhandlung genannt, hat schon ganz zu Beginn der Corona-Krise, am 23. März 2020, den ersten Covid-Kredit geholt: 130'000 Franken erhielt der Mittdreissiger von der Neuen Aargauer Bank (heute Credit Suisse). Fünf Tage später spazierte er zur Aargauer Kantonalbank und erhielt 300'000 Franken.

Bei den Banken gab er an, seine Baufirma mache 1,3 respektive 3,3 Millionen Franken Umsatz - belegen konnte er das natürlich nicht. Unter anderem sagte er, die Buchhaltungsunterlagen habe er versehentlich in einem Auto liegen lassen, als er es in sein Heimatland verkaufte.

Dorthin wird der bereits mehrfach vorbestrafte und sich während Jahren illegal in der Schweiz aufhaltende Mergim nun umsiedeln müssen. Er wurde Im Dezember 2021 vom Bezirksgericht und neu nun auch vom Obergericht wegen diverser Delikte zu 5,5 Jahren Haft sowie sieben Jahren Landesverweisung verurteilt - letzteres lag deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft (15 Jahre).

Dies nicht nur wegen den Vermögensdelikten (Geldwäscherei, Misswirtschaft, Unterlassung der Buchführung, Betrug), sondern auch wegen früheren Heroinhandels - in den 5,5 Jahren ist der Vollzug einer 2018 bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe von 26 Monaten eingerechnet.

Die 430'000 Franken müsste Mergim zurückzahlen, aber wo sie abgeblieben sind, ist offenbar nicht mehr eruierbar. Mergims Gedächtnis weist bei dieser Frage unerklärliche Lücken auf. Gemäss Anklageschrift soll er einen Teil der Gelder für seinen privaten Lebensunterhalt und zur Tilgung von Spielschulden eingesetzt haben. 80'000 Franken will er für Schuldenrückzahlungen seiner Firma eingesetzt haben, die notabene schon finanzielle Probleme gehabt hatte, als Corona nur ein Bier war.

