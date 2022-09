Aarau: Cup-Kracher gegen Basel löst nicht nur Vorfreude aus

Aarau Obacht, die Basler kommen: Der bevorstehende Cup-Kracher löst nicht nur Vorfreude aus Am Sonntag werden für das Cup-Spiel rund 1000 Anhänger des FC Basel in Aarau erwartet. Mit gemischten Gefühlen. Denn frühere Begegnungen endeten auf- und neben dem Platz unschön. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

FCB-Anhänger stürmten den Platz nach dem Gewinn der Meisterschaft. Jiri Reiner

Es ging als die «Schlacht vom Brügglifeld» in die Annalen ein: Als der FC Basel am 15. Mai 2014 in Aarau Meister wurde, kam es zum Platzsturm. Anhänger des FC Basel «gingen gezielt auf Teile des Aarauer Anhangs los», schrieb die NZZ, die ihren Artikel mit «Tief- statt Höhepunkt» titelte. Es flogen Flaschen, Fahnenstangen, Pyros.

Der Platzsturm wurde erst durch das Einschreiten der Polizei beendet. Ausserhalb des Stadions wurde ein 24-Jähriger schwer am Kopf verletzt. «Glücklicherweise liessen sich die Aarau-Fans nicht von den Baslern provozieren, sonst hätte es schlimm ausgehen können», betonte Regierungsrat und Polizeivorsteher Urs Hofmann.

FCB-Anhänger auf dem Weg ins Brügglifeld. Jiri Reiner

Vor diesem Hintergrund blickt Aarau dem Cup-Spiel des FC Aarau gegen den FC Basel am kommenden Sonntag mit gemischten Gefühlen entgegen. Mindestens 1000 FCB-Anhänger werden erwartet. Klar ist, dass die Polizei ein Grossaufgebot bereithält. Dominic Zimmerli, Mediensprecher der Kapo:

«Über die Anzahl der Einsatzkräfte geben wir keine Auskunft.»

Weiter: «Der Einsatz wird unter der Leitung der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Transportpolizei sowie der Stadtpolizei Aarau und der Regionalpolizei Suret erfolgen.»

So sah das Stadion Brügglifeld am 16. Mai 2014 – dem Tag nach dem Spiel gegen Basel – aus. Sandra Ardizzone

Die Basel-Fans reisen mit dem Extra-Zug an. Wann dieser in Aarau eintrifft, ist laut Zimmerli noch «in Abklärung». Dank des Extrazuges sollte es am Bahnhof respektive im Bahnverkehr «zu keinen Problemen kommen», sagt Zimmerli, aber: «Dies ist natürlich immer stark vom Verhalten der Fangruppierungen beider Vereine abhängig.» Deshalb können Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs nicht komplett ausgeschlossen werden.

FCB-Fans kommen auf Umwegen ins Stadion

Vom Bahnhof müssen die FCB-Anhänger zu Fuss zum Stadion Brügglifeld gelangen. Weil sich auf der üblichen Route eine Baustelle mit Strassensperrung befindet – die Umleitung führt teils über das Altersheim-Gelände –, stellt sich die Frage, welchen Weg die Fans nehmen werden. «Man hat den Fanverantwortlichen des FCB einen Routenvorschlag zugestellt, wie die Baustellen umgangen werden können», sagt Zimmerli. Ins Detail geht er nicht:

«Bis zum Spieltag werden wir diese Route nicht kommunizieren.»

Es könne im Bereich der Hinteren Bahnhofstrasse sowie im Bereich der Bleichemattstrasse zu Verkehrsbehinderungen kommen, so Zimmerli weiter. Ebenso im Bereich der Bachstrasse, im restlichen Gönhardquartier sowie natürlich rund ums Brügglifeld. «Die ÖV-Betreiber werden wie üblich entsprechend informiert.»

Die Müllberge waren beim Aufeinandertreffen im Mai 2014 noch eines der kleineren Übeln. Sandra Ardizzone

