Aarau - Oase für Familien mit kleinen Kindern eröffnet wieder

True Crime Vierfachmord von Rupperswil: Lebenspartner von Carla S. spricht über Verarbeitung und Trauer – nach der Akteneinsicht fiel er «in ein tiefes Loch»

In der SRF-Sendung «Der Club» am Dienstag ist auch der Vierfachmord von Rupperswil ein grosses Thema gewesen. Der Lebenspartner der ermordeten Carla S., Georg Metger, war zu Gast. Er hat über das Medieninteresse gesprochen, aber auch, wie er von der Polizei überwacht worden war und welche schönen Erinnerungen er heute noch an die Verstorbenen hat.