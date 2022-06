Aarau Nur eine Fraktion geschlossen dagegen: Einwohnerrat lässt Oberstufenzentrum Telli planen Der Kredit über 600000 Franken für den Architekturwettbewerb hat die Parlaments-Hürde genommen. Das war nicht ganz selbstverständlich, warf die Aarauer Schulraumplanung doch sehr viele Fragen auf. Aber trotz «unguten Bauchgefühlen» auch in anderen Fraktionen hatte die SVP Aarau mit ihrem Rückweisungsantrag keine Chance. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 21.06.2022, 01.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sportanlage Telli mit Schwimmbad und Telli-Hochhaus. Blick Richtung Westen mit Jurakette im Hintergrund. Archiv-Aufnahme, kein spezieller Anlass. Aargauer Zeitung / Michael Küng

«Jahrhundertprojekt.» Das Wort fiel mehrfach, aus verschiedenen politischen Richtungen, von Befürworterinnen wie Gegnern. Der Stadtrat hat beim Aarauer Einwohnerrat zwar nur 600 000 Franken beantragt. Diese werden aber benötigt, um einen Architekturwettbewerb für ein Oberstufenzentrum in der Telli, auf dem Areal der heutigen Leichtathletikanlage, zu planen. Im Vollausbau könnten hier 66 Abteilungen (Klassen) Platz finden. Das Geschäft war im Vorfeld der Einwohnerratssitzung bereits intensiv diskutiert worden; die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission empfahl mit 3 zu 6 ein Ja.

Die SVP stellte jedoch einen Rückweisungsantrag. «Wir wollen nicht verhindern, dass in Aarau gute, moderne Schulen gebaut werden, aber nicht so, wie es im Moment aufgegleist ist», so Urs Winzenried. Die SVP verlangte eine umfassende externe Bedarfsanalyse zum Schulraum; weitere Informationen zu Themen wie Pädagogik, Städteplanung und Verkehr. «Es bestehen zu viele ungeklärte Fragen und Unsicherheit, als dass der Einwohnerrat heute diesen Wettbewerbskredit bewilligen darf.»

Die Zeit drängt

Der Rückweisungsantrag kam jedoch nicht durch. Vor allem, weil einige der Fragen der SVP bereits aus den vorhandenen Unterlagen beantwortet werden können, weil andere überhaupt erst im Architekturwettbewerb adressiert werden können und weil die Zeit drängt, soll der Schulraum doch per Sommer 2029 bezogen werden können.

«Die Oberstufenschüler von 2029 kommen jetzt in den Kindergarten», illustrierte Verena Jean-Richard (SP). Ihre Fraktion lehnte die Rückweisung zwar auch ab und stehe hinter dem «prägenden» Projekt, «aber man soll die Vorbehalte ernst nehmen». Aus Sicht der SP brauche es dringend eine vorausschauende Verkehrsplanung, einen Fokus auf die Bedürfnisse der Kinder und ein Einbezug der Anspruchsgruppen. Jean-Richard, selber Tellianerin, sprach von Ängsten im Quartier: Vor einigen hundert Teenagern, vor Lärm, Littering, Töffli. Von Ängsten der Lehrpersonen; wegen Massabfertigung, sozialen Problemen, Mobbing. Es brauche eine «aktive, niederschwellige und dialogorientierte Kommunikation» und eine echte Mitwirkung, damit das Projekt später an der Urne eine Chance habe.

Die FDP unterstützte das Projekt ebenso. Das Ja zum Wettbewerb sei «noch keine definitive Zusage für das Projekt, aber ein starkes Bekenntnis zum Standort Telli», so Stefan Zubler. Man müsse allerdings die Kosten im Auge behalten, sei es beim Baukredit (je nach Ausbau zwischen 100 und 190 Mio. Franken) oder bei der vorgesehenen Übernahme des sanierungsbedürftigen Hallenbads vom Kanton.

Das Hallenbad soll im Zuge des Landabtausch-Deals wohl zur Stadt übergehen. Mario Heller

«Ohne Wenn und Aber» stellten sich die Grünen hinter den Wettbewerbskredit. Es sei eine Chance punkto Ressourcenoptimierung, Verbesserung der Chancengleichheit, Erhaltung der beiden Kantonsschulen und Verbesserung der Verkehrssituation – schliesslich müsse sich der Stadtrat jetzt mit Velowegen und öffentlichem Verkehr auseinandersetzen. «Wir möchten, dass der Stadtrat mutig ist und das Projekt nimmt, das viele Visionen hat – die Schule und das Oberstufenzentrum brauchen sie.»

Die «Zentrum»-Fraktionen (GLP, EVP, Pro Aarau, Mitte) sagten zwar Ja, damit das Projekt ins Rollen kommt, vermeldeten aber teils «ungutes Bauchgefühl»: «Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt aber keine Skrupel haben, das Projekt abzulehnen, wenn zu wenige Informationen verfügbar sind», so Christoph Waldmeier (EVP).

In der Schlussabstimmung stellte sich die SVP gegen den Kredit. Sie erhielt allerdings nur von Dieter Wicki («Die Mitte») Support, der empfahl, aufgrund zahlreicher Abhängigkeiten (der Kanton ist wegen dem Landabtausch Telli–Zelgli stark involviert) lieber ein weniger komplexes Projekt zu planen. Es resultierten 38 Ja gegen 8 Nein. Bis im Sommer 2023 wird nun der Wettbewerb durchgeführt. Danach werden Einwohnerrat und Volk über einen Projektierungskredit entscheiden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen