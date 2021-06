Aarau Nun wird der erste Bogen der neuen Kettenbrücke betoniert – aber der Regen macht Sorgen Am Dienstag entscheidet der Grosse Rat, ob der Brückenneubau mit dem Projektnamen Pont Neuf 7 Millionen Franken mehr kosten darf. Eine Wahl hat das Parlament aber nicht wirklich. Immerhin geht es auf der Baustelle nun sichtbar vorwärts. Wenn nur das Wetter besser wäre. Nadja Rohner 07.06.2021, 16.22 Uhr

Aktuell laufen die Schalungs- und Betonierarbeiten für den Brückenbogen Süd. Michael Küng

Eigentlich schade, dass der Grosse Rat noch immer in Spreitenbach in der «Umwelt Arena» tagt. Denn ansonsten hätten sich die Parlamentsmitglieder, die am Dienstag – oder je nach Zeitplan in einer Woche – über einen happigen Zusatzkredit für den Bau der neuen Aarauer Aarebrücke befinden müssen, das Corpus delicti in der Mittagspause gleich anschauen können. Ein Nein zu den beantragten 7,03 Mio. Franken ist nicht zu erwarten – immerhin hat der Regierungsrat klar gemacht, dass die Brücke (Projektname: Pont Neuf) ohne den Zusatzkredit nicht fertiggestellt werden kann. Am Ende wird das Bauwerk, Stand heute, rund 40 Millionen Franken kosten.

Die Abbrucharbeiten für die alte Brücke waren umfangreicher gewesen als geplant, weil von der vorletzten Brücke noch Teile zum Vorschein gekommen waren. Auch stellte sich der Aaregrund als viel schlechter tragfähig heraus, als Voruntersuchungen gezeigt hatten. Das alles hat zu Mehrkosten geführt – und zu Verzögerungen von etwa elf Monaten.

Überhaupt ist der Terminplan für Aussenstehende einigermassen verwirrend. «Herbst 2022» sei die Brücke fertig, hiess es kürzlich. Auf den Baustellen-Infotafeln steht aber, die Baustelle sei im Mai 2023 beendet. Projektleiter Roberto Scappaticci erklärt: «Zu diesem Zeitpunkt sollten wir mit allem fertig sein.» Und weiter: «Die Brücke soll allerdings im dritten Quartal 2022 dem Verkehr übergeben werden können. Danach müssen wir noch die Hilfsbrücke zurückbauen, die Flügelmauern an beiden Ufern fertigstellen und Gärtnerarbeiten erledigen. Die Fuss- und Velowege entlang des Aareufers gehen auf jeden Fall erst 2023 – also nach der Brücke – auf.»

Der aktuelle Stand: Das Wasser drückt, aber sonst geht’s voran

Aktuell geht es auf der Baustelle zügig vorwärts. Beide Pfeiler sind betoniert. Das Widerlager Süd steht, jenes am Nordufer ist im Bau. Dort gibt es allerdings ein Problem: «Wir leiden unter dem Wetter», erklärt Roberto Scappaticci. Das Hangwasser drückt in Strömen in die Baugrube:

Wegen der Regenfälle gelangt viel Wasser in die Baugrube für das Widerlager Nord. Es muss abgepumpt werden. Nadja Rohner

Sie gegen den Hang hin durch Spundwände abzudichten, war nicht in Frage gekommen, weil noch grosse Teile der früheren Brücke dort fest eingebaut sind. Die alle zu entfernen, hätte das Projekt nochmals massiv verlängert und verteuert. Also bleibt im Moment nur, das Wasser abzupumpen – ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor – und auf baldige Trockenphasen zu hoffen. Sorgen bereiten zudem die Spätfolgen der Pandemie. Gewisse Materialien – Abdicht-Bänder oder Rohre zum Beispiel – sind auf dem Markt knapp. Das betrifft die Pont-Neuf-Baustelle noch nicht unmittelbar, könnte aber zum Problem werden.

Stand der Bauarbeiten am Montag, 7. Juni 2020. Nadja Rohner /

Am Südufer ist momentan der Tunnel für Fuss- und Veloverkehr gut sichtbar. Ausserdem werden derzeit die Schalungen für die Brückenbogen fertiggestellt. Auch hier ist sehr viel Handarbeit und Präzision gefragt, damit die Schalungen eine schöne Optik auf dem Beton hinterlassen. «Niemand hat je so eine Brücke gebaut», sagt Scappaticci. Entsprechend gibt es viel Diskussionsbedarf, damit jedes Detail hinterher so aussieht, wie es sollte.

Bei den Schalungen für den Brückenbogen musste ein zulaufender Spickel eingelegt werden, damit die Übergänge nachher optisch schön werden. Nadja Rohner

In den nächsten Monaten wird viel betoniert. Das ist mit einer höheren Zahl an Lastwagenzufahrten verbunden. «Leider muss das auch über Mittag geschehen, Beton kennt keine Mittagsruhe», sagt Scappaticci. Die Planer und Bauarbeiter hoffen nun, dass keine Komplikationen mehr auftreten. Denn trotz Zusatzkredit: Es gibt nicht viel Spielraum. «Wir sind auch mit dem Zusatzkredit nicht auf Rosen gebettet», sagt Scappaticci.