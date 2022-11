Nun renovieren auch die Ortsbürger ihre Telli-Wohnungen in Aarau

Aarau Nun renovieren auch die Ortsbürger ihre Telli-Wohnungen – vorerst aber nur Fenster und Lifte Die Wohnblöcke B und C der Axa Anlagestiftung wurden in den letzten Jahren eingehend saniert. In neuesten Wohnblock D geschehen die Erneuerungen hingegen schrittweise und punktuell. 2025 sind etwa die Fenster dran. In acht bis zehn Jahren kommt man aber wohl auch dort nicht um eine umfassende Sanierung herum. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Zwei der vier Wohnblöcke in der Telli wurden zuletzt gesamtsaniert. Punktuell wird nun auch der neueste Block erneuert. Bild: Michael Küng (7. März 2021)

Gestern Freitagabend wurde der Abschluss der umfassenden Sanierung der Telli-Wohnblöcke B und C gefeiert, nun ist auch eine Erneuerung des Wohnblocks D an der Reihe – auch wenn nur teilweise. Die Blöcke B und C gehören der Axa Anlagestiftung und wurden ab 1973 respektive 1979 erbaut, sind deshalb ein grosses Stück älter als der Block D, der 1991 fertig erstellt wurde. Dort ist die Bausubstanz noch in gutem Zustand, eine tiefgreifende Sanierung kein dringendes Thema. Gewisse Dinge müssen aber dennoch den heutigen Anforderungen angepasst werden.

Es geht da zum Beispiel um energetische Verbesserungen: Die Fensterflächen gelten als überproportional gross, schon nur mit einer Sanierung der Fensterfronten könne der Heizenergieverbrauch markant reduziert werden, heisst es in den Unterlagen zur Aarauer Ortsbürgergemeindeversammlung vom 14. November. 135 von 262 Wohnungen in den Zeilen 7 bis 12 der des Blocks D gehören der Ortsbürgergemeinde.

Nur in diesen Wohnungen sollen die Fenster ersetzt werden. Wobei Daniel Müller, Leiter Ortsbürgergut, auf Anfrage festhält: Die Eigentümer der anderen Wohnungen seien willkommen, sich am Submissionsverfahren zu beteiligen und bei der Sanierung mitzuziehen.

Montiert werden die Fenster von innen, die Bauarbeiter seien maximal einen Tag in der Wohnung. Rollladen und Raffstoren werden ebenfalls erneuert. Sobald die neue, dichtere Fensterfront gemacht ist, braucht es aber Zuluftöffnungen. Dies, weil die Abluft von Küche oder Bad davon abhängt, dass zur abgezogenen, schlechten Luft neue, frische Luft zuströmt.

Modernisiert wird in den Zeilen 7 bis 12 auch der Lift, da gewisse Ersatzteile heute nicht mehr erhältlich sind. Dazu müssen die Erdbebensicherheit verbessert und in den Zeilen 7 bis 10 Anpassungen für den Brandschutz gemacht werden.

Schrittweise werden dereinst auch Küchen und Nasszellen erneuert

Für diese Teilsanierung wird an der Ortsbürgergmeind ein Projektierungskredit von 660'000 Franken beantragt. Läuft alles nach Plan, kann es Anfang 2025 mit den Bauarbeiten losgehen, 2026 wäre bereits alles fertig. Laut Finanzplan werden Baukosten von 5 Millionen Franken für die Fenster und 3,6 Millionen Franken für Lift, Brandschutz und Erdbebenertüchtigung erwartet.

Punktuell saniert die Ortsbürgergemeinde ihre Wohnungen in der Telli immer wieder. Dieses Jahr wurde für 980’000 Franken die Einstellhalle saniert, im Juni wurden weitere 750'000 Franken für den Ersatz der Heizungen respektive die Umstellung von Gas zu Fernwärme beschlossen. Diese Arbeiten werden nächstes Jahr ausgeführt. Für die Zeit nach 2030 schwebt den Planern bereits eine Sanierung der Küchen, Nasszellen und Wasserleitungen vor für rund 11,4 Millionen Franken.

Der Telli-Wohnblock D an der Neuenburgerstrasse wurde 1991 als letzte der vier «Staumauern» fertig erstellt. 135 von 262 Wohnungen dort gehören der Aarauer Ortsbürgergemeinde. Alois Felber (5.10.2006)

Investitionen über 78 Millionen Franken bis 2029

Der Finanzplan offenbart weitere interessante Bauvorhaben: Für 2026 eingestellt sind bereits 6 Millionen Franken als Beitrag fürs Fussballstadion im Torfeld Süd und weitere 40 Millionen als mögliche Beteiligung an den dort geplanten Wohntürmen. Ab 2024 würde für 4 Millionen das «Roggi» erneuert, ab 2027 die Projektierung und Erschliessung des Hinterfelds in Rohr für zusammen 900'000 Franken umgesetzt. Bis 2029 will die Ortsbürgergemeinde rund 78 Millionen Franken investieren. Davon sind 29 Millionen bereits bewilligt.

Für 2023 sieht das Budget der Ortsbürgergemeinde einen Überschuss von 520'300 Franken vor. Eine stetige Geldquelle ist nicht zuletzt die Kiesgrube in Staufen, die laut Plan jedes Jahr 400'000 Franken in die Kassen spült.

Sanierung auch vom Binzenhof geplant

Ebenfalls beschliessen soll die Ortsbürgergmeind 210'000 Franken für punktuelle Sanierungen am Wohnhaus Binzenhof. Ein Holzbalkenträger gleich unter dem dortigen Wohnzimmer ist morsch und soll dringend mit Stahlträgern verstärkt werden. Für bessere Energieeffizienz ist eine Dämmung der Kellerdecke und ein Ersatz aller Fenster angedacht. Saniert werden soll auch ein Badezimmer, bei dem die Aussenwände verschimmelt sind.

Zuletzt werden auch zwei Kreditabrechnungen vorgelegt: Statt 80'000 Franken kostete der Abriss der Häuser am Pappelweg 18 und 20 nun 107'239 Franken. Schuld war eine im Verlauf der Arbeiten nötig gewordene Schadstoffsanierung. Die Häuser wurden abgebrochen für die Aarenau-Überbauungen auf den Baufelder 8 (bereits erstellt) und 6 (in Arbeit). Im Gegenzug kosteten Sanierungen in der Villa Blumenhalde 48'192 Franken weniger.

