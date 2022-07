Aarau Noch kein Sharing-Angebot fürs Volk: Die roten Velos bei der AEW sind nur für Mitarbeitende gedacht Beim AEW-Hochhaus hat die Firma Velopoint Leih-Velos deponiert. Sie sind allerdings nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt, sondern für AEW-Mitarbeitende, die an ihren Temporär-Standort im Torfeld pendeln müssen. Nadja Rohner 27.07.2022, 18.47 Uhr

Leihvelos bei der AEW: nur für Mitarbeitende. Bild: Nadja Rohner

Man kennt sie aus grösseren Städten: eine grosse Anzahl Velos in gleicher Farbe, die an einem bestimmten Punkt ausgeliehen und wieder zurückgebracht werden können, oft in Selbstbedienung. In Aarau gibt es dieses Angebot bisher nicht. Oder doch? Seit kurzem steht beim AEW-Hochhaus an der Oberen Vorstadt, gegenüber dem Friedhof Rosengarten, eine Flotte roter Velos des Unternehmens Velospot. 30 Stück sind es insgesamt.

Doch zu früh gefreut: Die Velos sind gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das teilt die AEW auf Nachfrage mit. «Momentan können die roten Fahrräder ausschliesslich von AEW-Mitarbeitenden genutzt werden», erklärt Yvonne Kohler, Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation.

Hintergrund: Im Mai hatte das Energieunternehmen überraschend mitgeteilt, dass das AEW-Hochhaus Brandschutzmängel aufweist. «Es geht um die unverzügliche Detektion von Brandereignissen im ganzen Gebäude, die unverzügliche Alarmierung der Personen im Gebäude und die Sicherstellung der Rauchfreihaltung der Fluchtwege und deren Optimierung», hiess es damals. Innert weniger Wochen mussten die Mitarbeitenden der AEW und teilweise der im Gebäude eingemieteten kantonalen Gerichte ausziehen, nur die unteren Stockwerke dürfen noch gebraucht werden. «Die Mitarbeitenden, die ihren Arbeitsplatz im Hochhaus hatten, sind deshalb vorübergehend an die Industriestrasse 20 in Aarau gezogen», so Kohler. Das temporäre Domizil liegt im Torfeld Süd, auf dem Rockwell-Areal. «Einige Mitarbeitende nutzen noch das Parkhaus im Hochhaus oder haben noch Material da. Um den Weg zwischen Hochhaus und der Industriestrasse 20 zu verkürzen, stellt die AEW vorübergehend die Sharing-Fahrräder zur Verfügung.»

Stadt plant ebenfalls Bike-Sharing

Die Aarauerinnen und Aarauer können die knallroten Velos also nicht nutzen. Aber sie erhalten dereinst ein eigenes Angebot: Die Stadt Aarau plant ebenfalls den Aufbau eines Bike-Sharing-Netzes. «Dieses soll aber, anders als in anderen Schweizer Städten bisher üblich, nicht als Projekt ausschliesslich der öffentlichen Hand, sondern zusammen mit Arbeitgebern und Verwaltungen grösserer Wohnüberbauungen realisiert werden», sagt Marco Caprarese, Co-Leiter des Bereichs Stadtentwicklung. Im Verlauf des zweiten Halbjahres 2022 starten die Vorbereitungen zur Ausschreibung des Projekts.

Bereits seit 2018 gibt es in der Stadt im Rahmen von «Carvelo2go» Lasten-E-Velos, die man gegen Gebühr nutzen kann.