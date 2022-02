Im Aarauer Zelgli-Schulhaus herrscht wortwörtlich dicke Luft

Aarau «Niedrige Luftqualität»: Wortwörtlich dicke Luft im Zelgli-Schulhaus Die Konsumentenzeitschrift «K-Tipp» hat an verschiedenen Schulen die Konzentration von Kohlendioxid in den Schulzimmern messen lassen. Die Bezirksschule Aarau schneidet nicht gut ab. Der Schulleiter nimmt nun Stellung dazu – und sagt, was für eine bessere Luftqualität gemacht wird. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 16.02.2022, 18.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der «K-Tipp» liess im Schulhaus Zelgli (Bezirksschule) in Aarau heimlich Luftmessungen durchführen. Nadja Rohner/Aargauer Zeitung

Man kann sich ungefähr vorstellen, wie ein Klassenzimmer riecht, nachdem sich eine ganze Teenager-Klasse plus Lehrperson zwei Stunden lang darin aufgehalten haben. Problematischer als die olfaktorischen Auswirkungen sind in ungelüfteten Schulzimmern allerdings der hohe Gehalt an Kohlendioxid (CO 2 ) durch die Ausatemluft und – während Corona, aber auch sonst im Winter in der Grippe- und Schnupfensaison – die Virenverbreitung.

Die Konsumentenzeitschrift «K-Tipp» hat deswegen in mehreren Schulen der Deutschschweiz heimlich durch Schülerinnen und Schüler CO 2 -Messgeräte aufstellen lassen. Auch an der Bezirksschule Aarau im Zelgli. Und siehe da: Am gemessenen Standort der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) wurde eine «niedrige Luftqualität» festgestellt – Werte, bei denen gemäss Bundesamt für Gesundheit vermehrt Müdigkeit und Konzentrationsstörungen auftreten können und die knapp am Grenzwert für «hygienisch inakzeptabel» vorbeischrammen. Es war gar der drittschlechteste Wert der zehn gemessenen Schulen.

Die KSAB misst bereits selber

Auf Anfrage der AZ sagt Gesamtschulleiter Remi Bürgi, die KSAB nehme Rückmeldungen ernst und sei bestrebt, sich weiterzuentwickeln. Die Luftqualität sei «seit jeher ein wichtiges Thema», weshalb die KSAB proaktiv Luftmessungen in Schulzimmern vornehme. «Bei möglichen Überschreitungen werden schnellstmöglich Optimierungen eingeleitet», so Bürgi. «Lehrerinnen und Lehrer wurden beispielsweise für den bestmöglichen Umgang mit Themen wie dem regelmässigen Lüften der Schulzimmer sowie dem korrekten Bedienen und Lesen der Luftmessgeräte instruiert.»

Remi Bürgi, Gesamtschulleiter der Kreisschule Aarau-Buchs Nadja Rohner / AAR

Seit den Herbstferien 2021 sind an jedem Schulstandort der KSAB zwei bis drei CO 2 -Messgeräte im Einsatz, jeweils während einer halben bis ganzen Woche im gleichen Schulzimmer. «Diese Testphase soll uns aufzeigen, ob unsere seit den Herbstferien gültige Weisung richtig ist, wonach alle 20 Minuten während drei bis fünf Minuten zu lüften ist», so Bürgi. In Schulhäusern mit kontrollierten, gut eingestellten Lüftungsanlagen habe sich die Weisung bewährt. «Wo keine Lüftungsanlage vorhanden ist, erwies sich, dass in den Wintermonaten eine Lüftung alle 15 Minuten angezeigt ist.» In den kurzen Pausen wird während fünf Minuten, in den grossen Pausen und vor dem Unterrichtsbeginn am Morgen und Nachmittag während 15 Minuten gelüftet (Durchzug).

Es gibt an der KSAB Schulzimmer, bei denen ein richtiges Durchlüften nur schwer möglich ist. Dies, weil sich die Fenster wegen der angebrachten, obligatorischen Absturzsicherungen – ein eingebauter Schutzmechanismus – nur einige Zentimeter öffnen lassen. Das ist vor allem in alten Schulhäusern ein Problem. Bürgi: «In neuen Schulanlagen lassen sich alle Fenster öffnen. Aber auch hier sind Absturzsicherungen eingebaut, damit keine Unfälle passieren können.»

Schule investiert über 50'000 Franken

Im November 2021 hatte der Kreisschulrat der KSAB eine Motion von Philippe Kühni überwiesen, die darauf abzielt, alle Schulzimmer mit CO 2 -Sensoren auszustatten. «Für die Ausstattung von 250 Schulzimmern, 35 Kindergartenabteilungen und 20 Sporthallen rechnet die Kreisschulpflege mit Kosten von ca. 55'000 Franken», hiess es in der Ratsbotschaft.

Noch sind diese Geräte nicht in den Schulzimmern angekommen. Aber bald. Remi Bürgi sagt: «Die Offerten wurden eingeholt und der Anbieter bestimmt. Die Geräte werden in diesen Tagen bestellt und kommen sodann in den Einsatz.»

Der Regierungsrat des Kantons Aargau hatte sich kürzlich dagegen ausgesprochen, alle Schulzimmer im Kanton mit CO 2 -Sensoren auszustatten. Zwar erachtet er die Messungen als gute Hilfe, um eine optimale Luftqualität zu erreichen. Es genüge aber, jeweils einige Tage lang zu messen und daraus eine gute Lüftungsstrategie abzuleiten, befand die Regierung sinngemäss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen