Aarau/Niederlenz: Mutmassliche Diebe an Autos am Werk

Aarau / Niederlenz Diebe wollen in der Nacht Autos aufbrechen: Einer wird vertrieben, zwei werden von der Polizei gefasst Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag zwei Algerier fest, die verdächtigt werden, Diebstähle aus parkierten Autos begangen zu haben. In Niederlenz ertappte ein Anwohner einen Dieb auf frischer Tat. Die Polizei warnt vor solchen Diebstählen. 29.07.2022, 08.45 Uhr

Einem Passanten fielen am Donnerstag gegen 23.30 Uhr im Parkhaus «Flösserplatz» in Aarau zwei Männer auf. Diese machten sich an parkierten Autos zu schaffen und schienen diese aufbrechen zu wollen. Dazu schreibt die Polizei: «Richtigerweise verständigte der Beobachter sofort die Polizei.» Diese hat sofort die Fahndung aufgenommen.