Aarauer Einwohnerrat will keine 3% Steuerfussreduktion

Aarau Nichts gewesen mit drei Prozent Steuerfusssenkung: Einwohnerrat will nur ein Prozent runter Der Aarauer Stadtrat hatte dem Parlament ein Budget vorgelegt, dass auf Steuerfuss 94 statt wie heute 97 basiert. Im Einwohnerrat obsiegte jedoch der Änderungsantrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 26.09.2022, 21.03 Uhr

Der Einwohnerrat hat das Budget verabschiedet. Nadja Rohner

Das Budget, das der Aarauer Stadrat dem Einwohnerrat vorlegte, ging von einem Gesamtergebnis von 0,3 Mio. Franken bei einer Selbstfinanzierung von 16,6 Mio. Franken und mutmasslichen Nettoinvestitionen von 22,4 Mio. Franken aus. Es basierte auf einem Steuerfuss von 94 Prozent.

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission legte aber einen Abänderungsantrag vor: eine Steuersenkung um nur 1 Prozentpunkt auf 96 Prozent. Ein weiterer Änderungsantrag von Alexander Umbricht und Lea Naon (beide GLP) schlug dann vor, bei 97 zu bleiben.

In der Ausmarchung zwischen den beiden Änderungsanträgen erhielt Steuerfuss 96 Prozent 39 Stimmen; Steuerfuss 97 (wie heute) sieben Stimmen. Bei der Gegenüberstellung des stadträtlichen Antrags mit dem Kommissionsantrag erhielt die Drei-Prozent-Senkung 19 Stimmen, die Ein-Prozent-Senkung 27 Stimmen. In der Schlussabstimmung wurde das auf einem Steuerfuss von 96 Prozent basierende Budget mit 28 Ja zu 16 Nein angenommen. So kommt es im November noch vors Volk.

