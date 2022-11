«Rive Nord»: Aarauerin eröffnet Interior-Boutique

Aarau Nicht zu übersehen: Am nördlichen Ufer gibt es nun französischen Chic Nach Jahren in der Hotel-, Schmuck- und Uhrenbranche eröffnet Dominique Haslebacher eine Boutique für Interior Design: das «Rive Nord». Der Name steht nicht allein für die Lage am nördlichen Ufer, konkret an der Küttigerstrasse, sondern vor allem für französisches Flair. Und das kommt nicht von ungefähr. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Dominique Haslebacher hat die letzten Wochen ihre Boutique an der Küttigerstrasse eingerichtet, nun wird eröffnet. Bild: Mathias Förster

Ein Beistelltisch in Perlmutt. Topfuntersetzer, die man als Kunstobjekte an die Wand hängen kann. Oder Espressotassen, deren Henkel grösser ist als die Tasse selbst. Alles Stücke, von denen jedes allein schon Statement genug ist. Doch hier stehen und liegen so viele davon, dass man gar nicht weiss, wohin man zuerst schauen soll. Dominique Haslebacher lacht. «Ja, die letzten Tage waren allesamt wie Weihnachten.» Und das Feiern dauert an: Noch warten viele Kartons und Pakete darauf, ausgepackt zu werden.

Dominique Haslebacher eröffnet am Freitag in Aarau ihre Boutique mit Showroom für Interior Design und Accessoires. Ennet der Aare, an der Küttigerstrasse 12, deshalb auch der Name: «Rive Nord», nördliches Ufer. In Anlehnung an «Rive Gauche» in Paris.

Drei Jahre lang war sie Gastgeberin in einem französischen Hotel

Der französische Einschlag kommt nicht von ungefähr. Dominique Haslebacher, ursprünglich aus dem Emmental, war die letzten Jahre national wie international in der 4- und 5-Stern-Hotellerie in verschiedenen Managementpositionen tätig. Die letzten vier Jahre hat sie in der Schmuck- und Uhrenbranche für einen international tätigen Detailhändler gearbeitet. Seit knapp zehn Jahren lebt sie in Aarau.

Mitunter war sie auch Gastgeberin in einem kleinen Hotel in Südfrankreich, «eine wunderbare Erfahrung», wie sie sagt. Seither hat es ihr der französische Chic angetan, diese beeindruckende, zeitlose Eleganz. Und die will sie nun mit ihrer Boutique nach Aarau bringen. Wobei «Boutique» schon fast untertrieben ist: Vielmehr umfasst das Lokal vier Räume im Erdgeschoss, grosszügige Kellerräume und eine Terrasse. Hier sollen nicht nur Möbel und Accessoires gezeigt, sondern auch Workshops oder Events zu aktuellen Themen stattfinden.

In Haslebachers Lokal an der Küttigerstrasse war bis vor kurzem «Brunner Sport» daheim. Bild: Mathias Förster

Das eine hat das andere ergeben

Dominique Haslebacher lacht, eben hatte sie noch erzählt, dass sie zwar schon lange auf die Selbstständigkeit als Interior Designerin mit der Umsetzung verschiedener Projekte sowie Weiterbildungen hingearbeitet habe, ein eigener Laden aber nie Ziel war. «Das eine hat einfach das andere ergeben. Und ich bin sehr glücklich, dass es so gekommen ist.»

Natürlich sind im «Rive Nord» Designklassiker vertreten, aber es finden sich auch unbekannte oder kecke Kollektionen, Stücke in knalligen Farben. Stücke, die man nicht übersehen kann und nicht übersehen soll. «Die Kundschaft soll die Stücke hier anfassen und erleben können, das ist mir wichtig», sagt Dominique Haslebacher. Dazu bietet sie auch Konzepte, Farbgestaltungen oder die Bemusterung für Inneneinrichtung an.

In einem der vielen Zimmer der Boutique stehen die Muster für Farben, Tapeten und Textilien bereit. Bild: Mathias Förster

Wichtig ist ihr aber vor allem, dass die Leute vorbeikommen, ohne sich verpflichtet zu fühlen. «Ich sehe meine Boutique als Ort der Begegnung und Inspiration für Menschen, die Design und Innenarchitektur lieben.» Deshalb freue sie sich über jeden Besuch und jeden unverbindlichen Schwatz. «Ausserdem findet man auch bei mir Stücke, für die man nicht das grosse Portemonnaie mitbringen muss.»

«Rive Nord» feiert am Freitag, 11.11., ab 11 Uhr 11 Eröffnung. Der Laden ist jeweils von Mittwoch bis Freitag von 11 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

