Aarau Nicht nur wegen hohen Energiepreisen: In Aarau sollen Kremationen in Zukunft teurer werden Das Aarauer Krematorium läuft Gefahr, nicht mehr kostendeckend wirtschaften zu können. Ausserdem kann die Stadt gewisse Kosten nicht weiterverrechnen. Beides soll mit einer Revision des Bestattungs- und Friedhofreglements geändert werden. Florian Wicki 24.09.2022, 05.00 Uhr

Mit der Revision des Bestattungs- und Friedhofreglements werden einige Gebühren angehoben. Im Bild: Die grosse Abdankungshalle beim Friedhof Rosengarten. Daniel Vizentini

Seit 2010 ist das Bestattungs- und Friedhofwesen der Stadt Aarau in einem Reglement geregelt, dem Bestattungs- und Friedhofreglement (BFR). Und das sehr detailliert, wie ein Blick in ebenjenes Papier zeigt: Darin wird etwa festgehalten, dass Abdankungen und Beisetzungen wochentags zwischen 08.00 und 16.00 Uhr stattzufinden haben, mit was Kremationssärge ausgepolstert werden müssen (Hobelspäne) oder dass ein Grabmal in «handwerklich fach- und materialgerechter Weise allseitig bearbeitet werden muss» (bei bruchrohen Steinen seien alle Seiten vollkantig zu spitzen oder zu richten!).