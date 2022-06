Aarau Neuropsychologin an der Maturfeier der Neuen Kanti: «Gute Gedanken bringen gute Gefühle» An der Maturfeier der Neuen Kantonsschule Aarau (NKSA) sorgte eine Ehemalige für die nachhaltigsten Worte des Tages. Peter Weingartner 28.06.2022, 08.59 Uhr

Maturfeier 2022 Neue Kanti in der Stadtkirche Aarau. Valentin Hehli

114 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und 69 Absolventinnen und Absolventen der Fachmittelschule der Neuen Kantonsschule Aarau (NKSA) erhielten am Freitag in der Stadtkirche Aarau ihre Maturitätszeugnisse, samt einer gelb-orangen Rose. Die 116 jungen Frauen und 67 jungen Männer kamen in den Genuss einer witzigen, ermutigenden Festansprache.

Barbara Studer, Neuropsychologin, Hirnforscherin, Musikerin, Unternehmerin, dreifache Mutter und Ehemalige der NKSA, hielt sie, mit Hirnmodell auf dem Rednerpult und Gitarre in der Hand. «Achte auf deine Gedanken!», rief sie ins Publikum, denn sie veränderten die Gefühle. Das Haar in der Suppe suchen oder das Positive sehen? Sie fordert «Hirnhygiene»: «Wenn wir gute Gedanken haben, führen sie zu guten Gefühlen.»

Barbara Studer, Neuropsychologin, Hirnforscherin und ehemalige der NKSA, hielt die diesjährige Abschlussrede. Valentin Hehli

Sie garnierte ihren Vortrag mit einschlägigen Liedern. Emotionale Schwankungen gehörten dazu, doch solle man auch zu schwierigen Gefühlen stehen und über Gefühle reden. Wie finden wir Glück? Sie verweist auf leicht zu erzeugende Dopaminkicks im Hirn, kurze Beglückungen mit steilem Anstieg und raschem Sturz. Das sei nicht nachhaltiges Glück. Jenes erreiche man durch Interaktion: «Zeit investieren in Sachen, die nachhaltig Glück bringen; der stärkste Faktor sind gute Beziehungen.»

Hirntraining beinhaltet für Barbara Studer auch körperliche Bewegung, eine kalte Dusche, Musik, und vor allem: das tun, was einem entspricht. Das erfordere Mut. «Macht es so, wie ihr es wollt», sagte sie, «arbeite mit deiner Energie, deiner Leidenschaft.» Sie machte damit Mut, statt anderen nachzueifern, den eigenen Weg zu gehen. Die Angst gehöre zum Mut, meinte sie, und sie habe auch eine Funktion: Schutz vor einem Absturz.

«Die Angst kann mit dem Körper kommunizieren», sagte sie, und man könne sie beruhigen. Mit dem Körper. Und das Auditorium kam in die Kraft, dank Atemübung und einem kräftigen «Huh!» in Tarzan-Manier. Und einem Lied: «Wir können nicht Angst haben und zugleich singen.»

Martina Kuhn-Burkard, Rektorin der Neuen Kantonsschule Aarau. Valentin Hehli

Das «Huh!» stiess auch bei der Verteilung der Zeugnisse auf, und Rektorin Martina Kuhn hatte wohl recht, wenn sie sagte, Studers Vortrag würde in Erinnerung bleiben. Geehrt wurden auch die besten Maturandinnen und Maturanden und die besten Maturaarbeiten. Einen glatten Sechser machte Elias Blöchlinger aus Aarau.

Zufrieden waren alle, die bestanden; sie machten Erinnerungsfotos und strahlten trotz Regen in eleganten Kleidern um die Wette. So auch Julie Lauzon aus Schlossrued, wohl mit einem der längsten Anfahrtswege an die NKSA, 45 Minuten: «Ich mache ein Zwischenjahr, bereise Indonesien, bevor ich in Freiburg Medien und Kommunikation studiere.»

