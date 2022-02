Oberstufenzentrum Aarau: Das Schul-Hochhaus ist vom Tisch

Aarau Neuigkeiten zum Oberstufenzentrum im Schachen: Variante Schul-Hochhaus ist vom Tisch Aarau braucht einen Ersatz für das marode Oberstufenschulhaus im Schachen. Geplant ist ein Oberstufenzentrum für alle Stufen. Doch die Zeit drängt. Jetzt soll ein Architekturwettbewerb lanciert werden. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Sportplatz der Alten Kanti neben dem Hallenbad in der Telli Aarau. Hier soll das neue Oberstufenzentrum gebaut werden. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Beim Grossprojekt Oberstufenzentrum Telli drängt die Zeit. Jetzt geht es wieder einen Schritt weiter: Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat an der Sitzung vom 28. März einen Kredit über 600'000 Franken für den Architekturwettbewerb. Spannend ist insbesondere, was die Botschaft des Stadtrats zu den Erkenntnissen der letzten Monate beinhaltet.

Die Ausgangslage: Das Oberstufenschulhaus Schachen (OSA; für Sek und Real) ist marode. So sehr, dass es bis ins Jahr 2027 saniert oder ersetzt werden muss. Im August 2020 hat der Stadtrat eine erste, rudimentäre Machbarkeitsstudie für ein Oberstufenzentrum (OSA inkl. Bezirksschule) auf der Sportanlage der Alten Kantonsschule in der Telli präsentiert (das Areal gehört weitgehend der Ortsbürgergemeinde, ist aber bis 2052 im Baurecht an den Kanton abgegeben).

Die Studie beinhaltete mitunter die Idee eines 60 Meter hohen Schul-Hochhauses mit 13 Stockwerken. Damals hiess es, bis Ende 2020 wolle der Stadtrat einen Grundsatzentscheid treffen.

Für Verzögerungen sorgte dann ein Deal, der Aaraus Position aber auf Kantonsebene nachhaltig stärkt: Der Kanton gibt der Stadt die Fläche in der Sportanlage Telli ab und übernimmt im Gegenzug das Zelgli-Schulhaus (Bezirksschule) in direkter Nachbarschaft zur Neuen Kantonsschule.

Diese wichtige Rochade wurde im Juli 2021 bekannt. Aktuell wird dieser Landabtauschvertrag ausgearbeitet. Parallel dazu soll der Architekturwettbewerb gestartet werden, basierend auf einer detaillierten Machbarkeitsstudie von Herbst 2021.

Kostenschätzungen liegen weit über bisherigen Annahmen

Klar ist: Auf gut 25'000 m2 soll in der Telli ein neues Zentrum für 66 Abteilungen entstehen. «Das strategische Ziel der Schulpflege KSAB ist die Zen­tralisierung der Oberstufe an einem Standort», so der Stadtrat in seiner Botschaft. «Eine etappierte Realisierung gewährleistet, dass alle Oberstufen der Stadt Aarau in einer ersten Etappe am Standort Telli zusammengeführt werden.» Damit umfasse die erste Etappe eine Standortgrösse von mindestens 54 Abteilungen.

Klar ist nun auch: Keines der Gebäude soll mehr als sieben Geschosse umfassen. Damit ist die Hochhaus-Variante vom Tisch: «Anhand der ersten Machbarkeitsstudie wurde ersichtlich, dass eine Schulanlage in einem Hochhaus aus pädagogischer Sicht nicht wünschenswert ist», so der Stadtrat in seiner Botschaft. Dies, weil sämtliche Räumlichkeiten für die Schülerinnen und Schüler in angemessener Zeit und über die Treppen (und ohne Lift) erreichbar sein sollen.

Damit ist das Problem der relativ knappen Platzverhältnisse aber nicht gelöst. Für das Aussenfussballfeld habe man deshalb eine externe Lösung angedacht, so die Botschaft weiter. «Wichtiger sind genügend verfügbare Aussenraumfreiflächen zu realisieren und weniger exakt den Standardgrössen entsprechende Aussensportfelder.»

Für die detaillierte Machbarkeitsstudie wurden fünf mögliche Varianten zur Anordnung entwickelt. Sie zeigen alle mehrere, bis zu sechs Stockwerke hohe Gebäude, mal um ein Forum arrangiert, mal mit Arkaden miteinander verbunden.

Nach ersten groben Schätzungen beträgt die Geschossfläche total rund 39100 m2. Die Grobkostenschätzung mit einer Genauigkeit von plus/minus 25 Prozent rechnet mit 134 Millionen Franken für Etappe 1, Etappe 2 rechnet mit 19 Millionen Franken. Macht unter dem Strich total 153 Millionen Franken.

Damit beträgt der Wert pro Kubikmeter Gebäude 700 Franken, ein laut Botschaft «für Klassenräume realistischer Durchschnittswert». Die Zahlen umfassen Vorbereitungsarbeiten, Gebäude, Umgebung, Baunebenkosten, Reserven und Ausstattung.

Der Stadtrat schreibt: «Auf Basis dieser Studie ist für die gesamte Oberstufenanlage von Erstellungskosten (inkl. Mobiliar) in der Bandbreite plus/minus 25 Prozent zwischen 115 und 190 Millionen Franken auszugehen.» Im Investitionsplan (bis 2027) sind für den Ersatz des OSA 50 Millionen vorgesehen (damals ging man von 24 Abteilungen aus). Bis dato war in Bezug auf das Oberstufenzentrum Telli von Kosten in der Grössenordnung von 75 Millionen Franken die Rede.

Nutzung bis 2029: OSA muss ertüchtigt werden

Nach aktuellstem Zeitplan dauert das Wettbewerbsverfahren bis zum 3. Quartal 2023. Der Baukredit soll im 1. Quartal 2026 vor Stadtrat, Einwohnerrat und Volk kommen, Baubeginn ist für das dritte Quartal 2027 geplant, die Inbetriebnahme auf Schuljahresbeginn 2029.

Das heisst für das OSA Schachen wiederum: Es bleibt länger in Betrieb und muss dafür saniert werden. «Mit Erdbebenertüchtigungsmassnahmen (Ertüchtigung der Tragstruktur) ist die Nutzung des Schulhauses auch nach 2027 möglich», so die Botschaft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen