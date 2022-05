Aarau Neuer Wind im Vorstand des Aargauischen Rennvereins Nach zwei Jahren ohne Präsidium wurde Pascal Steudler mit Applaus zum neuen Präsidenten des Aargauischen Rennvereins gewählt. 13.05.2022, 14.11 Uhr

Pascal Steudler (l.) mit seinem Vorgänger Bruno Vogel. zvg

An der 99. Generalversammlung des Aargauischen Rennvereins (ARV) wurde vor rund hundert Mitgliedern Pascal Steudler zum neuen Präsidenten gewählt. Nach dem Rücktritt von Bruno Vogel im Herbst 2020 musste der ARV ohne Präsident durch die Zeit mit Corona manövriert werden und man ist sichtlich erleichtert, dass sich das bisherige Vorstandsmitglied Pascal Steudler zur Verfügung stellte. Hauptberuflich arbeitet er bei der Kromer Print AG im Verkauf Aussendienst. Seit über zehn Jahren ist er im Vorstand des ARV und war verantwortlich für die Rennbahnwerbung. Er hat sich zum Ziel gesetzt, sämtlichen Sponsoren an den Renntagen den roten Teppich auszurollen. Mit grosser Leidenschaft und Elan will er den Rennverein in die Zukunft führen. Pascal Steudler bedankte sich bei seinem Vorgänger Bruno Vogel für dessen grosses Engagement und der Verbundenheit zum ARV. Der ehemalige Präsident wurde von der Versammlung mit einer Standing Ovation zum Ehrenmitglied ernannt.