Aarau 42 Wohnungen, 72 Parkplätze und ein Park: In der Telli wird eine Siedlung neu gebaut Die Allgemeine Wohnbaugenossenschaft Aarau und Umgebung ersetzt für rund 17 Millionen Franken vier Mehrfamilienhäuser durch zwei neue. Diese sollen ab 2024 bezugsbereit sein. Florian Wicki 22.12.2021, 05.00 Uhr

In der Aarauer Telli entsteht eine neue Arealüberbauung. Die Häuser an der Aurorastrasse werden abgerissen und ersetzt. Nadja Rohner

Sie wird erneuert, die Siedlung der Allgemeinen Wohnbaugenossenschaft Aarau und Umgebung (ABAU). Sie befindet sich in der Aarauer Telli und wird von vier Strassen (Girixweg, Maienzugstrasse, Eversweg, Aurorastrasse) umfasst. Sie wird vom Mühlebergweg durchtrennt – und nun geht es um die Gebäude westlich dieses Weges.

Die vier westlichen Gebäude, die sich zwischen dem Eversweg und der Aurorastrasse befinden, werden nun abgerissen. Das geht aus einem Baugesuch der ABAU hervor, das bis am 19. Januar 2022 öffentlich aufliegt. Demnach startete der ganze Prozess mit der Rückbaubewilligung im Januar 2020, der Rückbau selber soll noch im Winter 2021 erfolgen, also jetzt. Baubeginn ist in einem Jahr vorgesehen, und die neuen Gebäude sollen im Sommer 2024 bezogen werden können.

Höhere Anforderungen an das Projekt

Anstelle der vier Gebäude sollen zwei rechtwinklig angeordnete, vierstöckige Mehrfamilienhäuser gebaut werden: Haus Aurora verläuft laut Plan parallel zur Aurorastrasse, Haus Evers folglich parallel zum Eversweg. Das Projekt ist als Arealüberbauung konzipiert. Das ist in Aarau ab 3000m2 möglich und erlaubt ein zusätzliches Stockwerk und damit eine höhere Ausnutzung (15 Prozent Bonus zur Ausnutzungsziffer). Das Projekt muss dafür höheren Ansprüchen genügen – sprich muss sich zum Beispiel besser in die Landschaft einfügen, muss energieeffizienter sein und über gute Spiel- Erholungs- und Gartenanlagen verfügen.

Die zwei Häuser sollen 42 Wohnungen mit Grössen von 2,5 bis 6,5 Zimmern beinhalten. Zwischen die Häuser kommt eine grosse Grünfläche, ein Park, in dem neben einem Gemeinschaftshaus auch eine Bepflanzung geplant ist, die Rückzugs- und Spielnischen erlaubt. Darunter ist eine gemeinsame Einstellhalle mit 42 Parkplätzen geplant, hinzu kommen 30 oberirdische Plätze, die bereits heute teilweise vorhanden sind.

Baukosten von insgesamt 17 Millionen Franken

Der Wohnungsausbau soll einem Mietwohnungsstandard entsprechen. Es werde kein Energielabel angestrebt, heisst es im Projektbeschrieb, auf eine kontrollierte – und somit automatisierte – Wohnraumlüftung werde ebenfalls verzichtet. Der Luftaustausch erfolge nebst konventioneller Fensterlüftung über Abluftventilatoren in WC und Reduit. Die Wärmeerzeugung soll über eine Grundwasserwärmepumpe erfolgen, die Dachflächen werden ausserdem mit einer Fotovoltaikanlage bestückt.

Für den Neubau dieser zwei Gebäude rechnet die ABAU mit Baukosten von rund 16 Millionen Franken, zuzüglich einer weiteren Million für die Kosten der Umgebungsarbeiten. Die östlichen Gebäude werden ungefähr ab 2045 ersetzt.