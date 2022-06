Neuer Bahnhof Süd in Aarau: Die heikelsten Bauphasen sind durch

Aarau Neubau Bahnhof Süd ist auf Kurs: «Ich hoffe, dass man noch in 100 Jahren Freude daran haben wird» Beim Aufrichte-Fest des neuen AVA-Bahnhofs in Aarau durften sich die vielen Handwerker eine verdiente Pause gönnen. Der Neubau wächst in die Höhe, die heikelsten Arbeitsphasen sind abgeschlossen. Wie geht es weiter mit der wohl engsten Baustelle Aaraus? Daniel Vizentini 10.06.2022, 16.00 Uhr

Der neue Bahnhof Süd wächst munter in die Höhe. Der neue AVA-Bahnhof wird denjenigen der SBB weit überragen. Valentin Hehli

Eingeklemmt zwischen Bahnlinien und Hauptstrasse befindet sich die derzeit wohl engste Baustelle Aaraus: Der Neubau des Bahnhofgebäudes Süd, der Zentrale von Aargau Verkehr (AVA) samt weiteren Büroräumen und an die 60 Wohnungen, ist ein komplexes Unterfangen. Eine «Operation am offenen Herz», wie Mathias Grünenfelder, Stv. CEO der AVA, schon bei einer Baustellenführung im Dezember darlegte.

Dies, weil die Züge und Autos rundherum stets unterbruchfrei weiterverkehren. Die Schaltzentrale der AVA-Züge etwa wurde über Monate auf Stelzen gehalten, während unter ihr für die Tiefgarage des künftigen Doppelhochhauses ein grosses Loch ausgegraben wurde. Dieser sehr delikate Teil der Bauarbeiten sei nun praktisch abgeschlossen, sagte Hans Setz, Geschäftsleiter der Projektverantwortlichen Gross AG am Aufrichte-Fest diese Woche.

Um diesen «wichtigen Meilenstein» zu feiern, wie er darlegte, hat das Unternehmen, vor allem für die vielen Handwerker, ein grosses Abendessen vor Ort organisiert, mit mehreren Foodtrucks, einer Getränkebar, Töggelikasten und Musik.

Eingeklemmt zwischen SBB-Bahnhof (links) und der Baustelle des AVA-Bahnhofs (rechts) fahren die Autos auf der Hinteren Bahnhofstrasse. Daniel Vizentini

Hans Setz hob auch die Arbeit der rund 25 Planer hervor, die ein Bauen bei laufendem Betrieb überhaupt möglich machten. Das künftig sechs- bis siebengeschossige Bahnhofsgebäude, in West- und Ost-Trakt unterteilt, steht auf wenigen Stützpfeilern, wird quasi «wie auf einem Tisch» gebaut, sagte er. Das Bauvolumen beträgt zirka 70 Millionen Franken.

SBB-Bahnhof soll in den Schatten gestellt werden

Der West-Trakt steht bereits praktisch in seiner abschliessenden Höhe und soll bis Ende Jahr fertig erstellt sein. Nun wird der Ost-Trakt in den nächsten Monaten in die Höhe wachsen. Dort werden künftig auch die zentralen Büros der AVA untergebracht. Mathias Grünenfelder sagte denn auch schon früher, dass der AVA-Bahnhof denjenigen der SBB nebenan wortwörtlich «in den Schatten stellen» würde.

Bei seiner Ansprache am Fest erinnerte er aber vor allem an die lange Vorbereitungszeit, bis der Traum des neuen Bahnhofgebäudes nun tatsächlich Wirklichkeit werden konnte. «Dieser Traum dauert bei mir schon etwa 20 Jahre.»

«Ein wichtiger Bestandteil der Stadtentwicklung»

Vor fast genau zwei Jahren, am 15. Juni 2020, seien auch die Bagger beim alten Bahnhof aufgefahren. Es sei für einen Bähnler wie ihn zwar schmerzhaft gewesen zu sehen, wie der alte, fast 100-jährige Bahnhof abgebrochen wurde. Die AVA freue sich nun aber, in ihrem neuen Hauptsitz bald attraktive Arbeitsbedingungen bieten zu können.

Von links: Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Hans Setz (Vorsitzender der Geschäftsleitung und VR-Präsident Gross AG) und Mathias Grünenfelder (Stv. CEO Aargau Verkehr AVA). Daniel Vizentini

«Der neue Bahnhof Süd ist ein wichtiger Bestandteil der Stadtentwicklung. Hier entsteht neuer, moderner Raum», sagte er. Ende 2023 dürften die Bauarbeiten auch am Ost-Trakt abgeschlossen sein.

«Ich hoffe, dass dieser Neubau nun so solid gebaut wird, dass man auch noch in 100 Jahren Freude daran haben wird.»

Mit beim Aufrichte-Fest dabei war auch Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. «Der Bau ist für unsere Stadt eine vorbildliche Lösung», hob dieser hervor. Es sei ein Ort, an dem vom Langsamverkehr über das Auto bis zum Zug verschiedene Verkehrsmodalitäten zusammenkommen und ein Bau mitten in der Stadt, der verschiedene Nutzungen vereinen wird.

So soll der Neubau vom Aarauer Bahnhof Süd dereinst aussehen. Visualisierung: Zur Verfügung gestellt