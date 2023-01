Aarau Neu gibt es nur noch digitale Parkkarten – das sorgt für Verwirrung Dauerparkierer in Aarau legen neu keine Bewilligungen aus Papier mehr hinter die Windschutzscheibe, sondern wickeln alles elektronisch über die Parkingpay-App ab. Von der neuen Massnahme wurden aber offenbar viele überrascht. Daniel Vizentini 10.01.2023, 05.00 Uhr

Für das Dauerparkieren in Aarau, wie hier an der Bachstrasse, werden Parkkarten neu digital ausgestellt. Bild: Marcel Siegrist

Seit Jahresbeginn werden fürs Langzeitparkieren in Aarau nur noch digitale Bewilligungen ausgestellt, Die Dauerparkkarten, die bisher auch mit der Post versandt wurden, gibt es nicht mehr. Von diesen Massnahmen wurden viele aber offenbar überrascht.

«Eine Info im Dezember 22 wäre sicher angebracht gewesen», schrieb letzte Woche ein AZ-Leser. In seiner Nachbarschaft wisse kaum jemand, dass die Karten nun digitalisiert wurden. «Ich habe heute bei der Stadt angerufen und wurde informiert, dass viele Kunden deswegen Ärger haben.»

Bewilligungen auf Papier nur noch in Ausnahmefällen

Nachgefragt bei Daniel Ringier, Leiter Abteilung Sicherheit bei der Stadt, bekräftigt dieser: Die Bevölkerung sei im November via Medienmitteilung informiert worden, am Schalter der Stadtpolizei und im Stadtbüro lägen entsprechende Flyer auf und nicht zuletzt liessen sich alle Informationen auf der Website der Stadt Aarau abrufen.

«Vereinzelt melden sich Personen bei uns, jedoch nicht mehr oder weniger als in den Jahren zuvor», sagt er. «Damit eine Freigabe der Bewilligungen auch über die Festtage gewährleistet war, hat die Stadtpolizei jeden Tag entsprechende Anträge bearbeitet.»

Dauerparkkarten gibt es grundsätzlich nur noch digital. Je nach Situation könne die Stadtpolizei jedoch eine physische Bewilligung für Notfälle ausstellen, so Daniel Ringier.

Wie die digitale Parkkarte funktioniert

Die digitale Parkkarte wird via Parkingpay-App mit Angabe des Kontrollschilds des Fahrzeugs beantragt und direkt in der Datenbank der Stadt gespeichert. Eine physische Bewilligung wird nicht benötigt. Bei Parkkontrollen kontrollieren die Mitarbeitenden die Gültigkeit der Bewilligungen online mit ihrem Handy.

So sieht die Parkingpay-App auf dem Handy aus. zvg

Preislich blieb alles gleich: Eine Parkbewilligung kostet für Anwohnende 5 Franken am Tag, 10 in der Woche, 30 im Monat oder 300 im Jahr. Diejenige, die in der betreffenden Parkzone arbeiten, aber nicht wohnen, zahlen 10 Franken am Tag, 150 im Monat oder 1650 im Jahr.