Aarau: Markt MAG nach zwei Jahren Pause wieder zurück

Aarau Nach zwei Jahren Pause: Ein nasser, aber schöner Start für den diesjährigen MAG Nach zweijähriger Zwangspause wegen Corona hat die Stadt ihren traditionellen Markt MAG zurück. Nebst einzelnen Neuerungen ist vieles so, wie man es kennt und liebt. Daniel Vizentini 29.09.2022, 19.18 Uhr

Der Markt Aarauer Gewerbetreibender (MAG) ist am Donnerstag gestartet. Mathias Förster

Gewisse Einträge im Kalender des Aarauer Stadtlebens dürfen schlicht nicht fehlen: Kein Sommer ohne Maienzug, kein Herbst ohne Rüeblimärt – und auch nicht ohne MAG, den Markt Aarauer Gewerbetreibender. Doch ausgerechnet in den letzten beiden Pandemiejahren musste die Stadt schmerzhaft darauf verzichten, kurzzeitig bangte man gar um die Zukunft des Markts.

Umso grösser ist nun die Freude ob dessen Rückkehr. Beim offiziellen Start gestern Vormittag dankte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker für das grosse Engagement der Organisatoren. Der MAG findet seit 1937 nun zum 81. Mal statt. Zum ersten Mal im Auftrag der Firma Kein Ding GmbH, die wegen coronabedingter Engpässe mit Personalmangel und Lieferverzögerungen keinen einfachen Einstand hatte. Für das Mehrwegbechersystem etwa musste der Anbieter zweimal gewechselt werden.

Mathias Förster Mathias Förster Mathias Förster Mathias Förster Mathias Förster Die traditionellen Erdnüssli aus Küttigen dürfen natürlich an keiner MAG fehlen. Daniel Vizentini Die traditionellen Erdnüssli aus Küttigen dürfen natürlich an keiner MAG fehlen. Daniel Vizentini Mathias Förster Mathias Förster Das Personal vom Stand des Recycling Paradieses Bertschi probierte beim Start der MAG schon mal die automatische Fotokamera aus. Daniel Vizentini Einige der Gastronomiestände stehen im Bereich der Markthalle. Daniel Vizentini Mathias Förster Mathias Förster Nur für Kinder: Das Kochhüsli der Eniwa. Daniel Vizentini Mathias Förster Geräucherter Lachs, live vor Ort. Mathias Förster Das Velogeschäft Le Pedaleur hat sich auch auf Kaffee spezialisiert. Daniel Vizentini Das Bähnli zwischen Schachen und Graben darf natürlich an keiner MAG fehlen. Mathias Förster Mathias Förster

Allen Herausforderungen zum Trotz klappte am Schluss aber alles. Marktleiter Mike Zettel dankte für die Unterstützung und hob die diesjährigen Neuerungen hervor, wie beim Schlossplatzzelt und beim Weinzelt, die einladender gestaltet wurden und mehr Platz bieten. Die Musikbühne wurde dieses Jahr von der gedeckten Markthalle auf den Schlossplatz verschoben. Abends finden dort Konzerte statt, am Samstag gar in Verbindung mit den derzeit ebenfalls stattfindenden Mendelssohntagen Aarau. Auch ein kleiner Seilpark wurde aufgestellt. Wieder am MAG mit dabei ist der Zirkus Mugg im Kasinopark und der Lunapark im Schachen.

Unter den rund 110 Ständen finden sich unter anderem wieder das traditionelle Eniwa-Kochhüsli nur für Kinder oder die vor Ort frisch gerösteten Küttiger Erdnüssli. Auch das MAG-Bähnli zwischen Schachen und Markt-Gelände gehört wie immer zum MAG dazu. Offizieller MAG-Gast ist dieses Jahr die Lungenliga Aargau samt ihrem «Luftikus» – ein als Clown verkleidetes Atemmessgerät, mit dem die MAG-Gäste spielerisch ihr Luftvolumen testen können.

Gestern gab es noch etwas Pech mit dem Wetter, die nächsten Tage sollen aber etwas weniger regnerisch werden. Der MAG findet durgehend bis und mit Sonntagabend statt.