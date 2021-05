Aarau Nach Verkauf: So geht es mit dem Hotel Aarauerhof weiter Das derzeit geschlossene Hotel am Aarauer Bahnhofplatz soll schon bald wieder eröffnen. Es wird zwischengenutzt, bis die Aargauische Pensionskasse als neue Eigentümerin den angedachten Neubau umsetzt. Nadja Rohner 08.05.2021, 16.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Aarauerhof beim Bahnhof Aarau. Foto: Philipp Zimmermann / Aargauer Zeitung

Seit die Aargauische Pensionskasse (APK) im Dezember 2020 das Hotel Aarauerhof direkt am Aarauer Bahnhofplatz von den ZFV-Unternehmungen (Sorell-Hotels) gekauft hatte, war es ruhig geworden. Es hiess lediglich, dass das seit Mitte Dezember geschlossene Hotel (80 Zimmer) im Frühjahr 2021 vorübergehend wieder in Betrieb genommen werden soll. Nun geht etwas: Der Aarauerhof soll schon bald wieder aufgehen – als Self-Check-in-Hotel. Ein Sprecher der Pensionskasse bestätigt entsprechende AZ-Recherchen. Es handle sich um eine «Zwischenlösung». Nach wie vor will die APK das Hotel abreissen und durch einen Neubau ersetzen.

Konkret ist geplant, den Aarauerhof am 17. Mai wieder zu eröffnen. «Allerdings checkt der Gast nicht wie gewohnt über einen Rezeptionisten ein, sondern selbstständig am Automaten», teilt die APK mit. «Das Self-Check-in ermöglicht den Hotelgästen eine flexible Anreise. Der Gast braucht lediglich die Reservationsbestätigung, den Reisepass oder die ID sowie eine Kredit- oder Maestrokarte. Spontanreisende können im Self-Check-in Terminal prüfen, ob ein Zimmer frei ist.»

Hotel Aarauerhof wird zum Self-Check-in-Hotel. Foto: Zvg

Betrieben wird das Self-Check-in-Hotel durch die bsmart selection AG. Diese führt mehrere Hotels und Motels in der ganzen Schweiz, darunter den «Storchen» in Schönenwerd oder das «Motel Rheinfels Park» in Stein.

Wie es mit dem Restaurant im Erdgeschoss des Aarauerhofs weitergeht, ist noch nicht entschieden. «Die Diskussionen laufen», sagt APK-Geschäftsführer Jan Sohnrey.

Es gibt Büros und Läden

An einer Pressekonferenz vor einigen Tagen hatte der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, dass das Hotel nicht bis zum Abriss leer stehen würde. In einer Mitteilung der APK wird er nun so zitiert: «Ich freue mich darüber, dass das Gebäude bis zum Start des neuen Projekts sinnvoll genutzt werden kann.»

Derweil arbeitet die Pensionskasse daran, den Neubau aufzugleisen. Sie hat Kontakt aufgenommen mit jenem Bieler Architektenbüro, das bereits für die ZFV-Unternehmungen einen neuen Hotelbau entworfen hatte, welcher den Aarauerhof hätte ersetzen sollen. Diese Pläne hatten die ZFV-Unternehmungen allerdings im September im Zuge der Coronakrise wieder verworfen.

So hätte der Aarauerhof ausgesehen, wäre er je gebaut worden. Foto: Zvg/:Mlzd: Architekten

Die APK will keinen neuen Hotelbetrieb. In ihrer Mitteilung schreibt die Pensionskasse, sie beabsichtige, «mit dem Neubau langfristig ein attraktives Angebot mit Gewerbeflächen und Wohnraum zu schaffen». Also Läden und Büros. Wann gebaut wird, ist allerdings noch unklar. Sicher nicht vor 2022 – wobei es in Anbetracht der Tatsache, dass eine Baubewilligung an so zentraler Lage womöglich nicht im Schnellzugtempo zu haben ist, durchaus auch länger dauern könnte.