Nach Baumfällaktion im Sommer: Nun wird das Land verkauft

Aarau Nach überraschender Baumfällaktion im Sommer: Nun wird das Land verkauft – für 21 Millionen Franken Aaraus teuerster Schlittelhügel ist zu haben: Für die knapp 10'000 Quadratmeter Bauland im teuren Gönhard-Quartier fordert die Eigentümerschaft einen stolzen Betrag. Derweil wartet die Stadt noch mit der Unterschutzstellung bedeutsamer Bäume. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Am Schlittelrain im Gönhard-Quartier in Aarau wurde im letzten Juli eine ganze Reihe alter Bäume gefällt. Es ging darum, das Land so teuer wie möglich zu verkaufen. zvg

Für die Nachbarschaft im Aarauer Quartier Gönhard war es ein grosser Schock: An einem Montagmorgen Ende Juli fuhren plötzlich Baumfällmaschinen auf, während zweier Tage wurden gleich mehrere Bäume auf dem Areal Schlittelrain gefällt und abgetragen. Vereinzelte waren offenbar krank, die meisten aber kerngesund.

Entsetzt alarmierte ein Anwohner die Polizei und die Stadtverwaltung, die nicht von der Aktion informiert worden war. Die alte Baumgruppe sei wichtig, nicht nur fürs Klima, sondern auch für die Identität des Quartiers, sagte der Mann damals. Verhindern konnte er aber das Baumfällen nicht mehr: Auf einem Privatgrundstück gelegen, entscheidet allein die Eigentümerschaft, was mit den Bäumen geschieht.

Und diese will das Land zum höchstmöglichen Preis verkaufen, wie einer der Eigentümer auf Anfrage preisgab. Nach dem Ableben des letzten Bewohners der Parzelle vor einem Jahr gehört das Grundstück nun einer Erbengemeinschaft mit neun Personen.

Sie räumten ein: Angestrebt wird eine Gewinnmaximierung, ohne die Bäume lasse sich die Fläche offenbar teurer verkaufen. Wie teuer, wird jetzt klar: Das Grundstück ist auf Comparis.ch ausgeschrieben. Für die 9973 m2 grosse Fläche verlangt die Erbengemeinschaft mindestens 21 Millionen Franken.

«Verkauf en bloc, ohne Makler oder andere Vermittler, ohne Bedingungen», heisst es dort weiter. Die betroffene Parzelle 559 liegt im Gartenstadtquartier Gönhard und ist bereits als Bauland eingezont. Es gilt als idyllische, grüne Wohnzone, wo der Boden noch teurer ist als anderswo. «Ruhige Lage, gut erschlossen» steht als Beschreibung im Inserat.

Aktuell wird das Areal landwirtschaftlich genutzt. Im Winter ist es ein beliebter Schlittelhügel, deshalb auch die offizielle Bezeichnung Schlittelrain.

Schlitteln am Schlittelrain in Aarau

Erbengemeinschaft von Teppichhändler Hans Hassler

21 Millionen Franken ist ein stolzer Mindestbetrag: Kaum ein Landstück in Aarau ist in den letzten Jahren für so viel Geld verkauft worden. Aus der begehrten Wohnlage auf dem grossen Grundstück wird man mit einer Überbauung wohl auch viel Geld erwirtschaften können.

Die Bau- und Nutzungsordnung der Stadt erlaubt dort zweigeschossige Wohnbauten. Die betroffene Parzelle gehört knapp nicht zur Zone Gartenstadt, es werden also keine speziellen Forderungen gestellt bezüglich Gebäudelänge, Überbauungs- oder Grünflächenziffer.

Die Eigentümer sind Erben des grossen Teppichhändlers Hans Hassler, entsprechend heisst die kleine Zufahrtsstrasse zum Grundstück auch «Hasslerweg». An der Kasinostrasse im Stadtzentrum erinnert weiter der grosse «Hassler»-Schriftzug an das einstige Geschäft.

Der Schlittelrain im Gönhard-Quartier letzten Juli noch während der Baumfällaktion. Daniel Vizentini

Bäume wurden in Aarau zuletzt zum Politikum

Nach mehreren Fällen kontroverser Baumfällungen auf Privatgrundstücken in Aarau überlegt sich der Stadtrat, wichtige Bäume unter Schutz zu stellen, auch wenn sie Privaten gehören. Im Sommer noch hiess es, eine öffentliche Mitwirkung zu solch einer Norm werde voraussichtlich jetzt im Spätherbst starten. Einwohnerrat Peter Jann (GLP) hatte ebenfalls eine Anfrage in diese Richtung eingereicht.

