Aarau Nach über 15 Jahren beim KIFF: Oliver Dredge gibt Projektleitung ab Nach dem deutlichen Ja der Aarauer Stimmbevölkerung zur städtischen Unterstützung geht das Neubauprojekt «KIFF 2.0» in die nächste Phase. Dies ohne Oliver Dredge, der nach über 15 Jahren in der Futterfabrik die Projektleitung abgibt. 22.12.2022, 14.23 Uhr

Auf eigenen Wunsch: Oliver Dredge gibt die KIFF-Projektleitung ab. Daniel Vizentini

Nachdem die Zukunft des Aarauer Kulturlokals KIFF bei der Abstimmung vom 27. November gesichert wurde, verlässt der bisherige Projektleiter Oliver Dredge per 31. Januar 2023 das Team.

«Schon länger spiele ich mit dem Gedanken, noch einmal ein neues Kapitel in meinem (beruflichen) Leben aufzuschlagen, und nun ist der richtige Zeitpunkt dafür gekommen», wird er in einer Medienmitteilung zitiert. Das Projekt «KIFF 2.0» sei an einem Punkt angelangt, «an dem ein personeller Wechsel möglich und durchaus sinnvoll ist».

Oliver Dredge führte das KIFF von 2007 bis April 2022 als Co-Betriebsleiter und entwickelte dieses gemeinsam mit Simon Kaufmann zu einem erfolgreichen Kulturhaus mit nationaler Beachtung weiter. Seit 2018 war er zudem als Projektleiter für das Neubauprojekt «KIFF 2.0» verantwortlich.

Co-Betriebsleiter übernimmt ad interim

Für die Nachfolge von Dredge sucht das Kulturlokal ab Februar eine neue Projektleitung Bau. Bis dahin wird Daniel Kissling, Co-Betriebsleiter des KIFF, die Projektleitung interimistisch übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Erich Niklaus, der das Projekt seit den Anfängen als Bauherrenberater begleitet. Auch alle anderen bisher involvierten Personen haben ihre weitere Mitarbeit zugesichert.

Das KIFF hat sich für die nächsten Monate das Ziel gesetzt, 1,8 Millionen Franken zu sammeln. Diese würden die budgetierten Gesamtkosten für das Projekt «KIFF 2.0» von 28,8 Millionen Franken sichern. (fan)