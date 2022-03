Aarau Nach massivem Plus: Die FDP verlangt bereits Steuersenkung Aarau schloss 2021 um 17 Millionen Franken besser ab als erwartet. Jetzt soll die Bevölkerung «entlastet» werden, schreibt die Partei. Daniel Vizentini 19.03.2022, 05.00 Uhr

Aarau verdiene tiefere Steuern, sagt die FDP. Daniel Vizentini

Gleich nachdem die Stadt das massive Plus beim Rechnungsabschluss 2021 bekannt gab, reagieren schon die ersten Parteien. In einer Medienmitteilung fordert die FDP «eine deutliche Steuerfusssenkung». Die Menschen in Aarau «verdienen eine längst überfällige Entlastung», schreibt die Partei.

«Alle konstruktiven Kräfte sollten sich nun für ein faires Budget 2023 mit deutlich reduziertem Steuerfuss einsetzen.»

Die FDP prangert dabei die Mehrheit der Einwohnerräte an, die eine Steuersenkung in den letzten Jahren stets hinausgeschoben habe. Zuletzt waren Begründungen wie die unsichere Pandemielage oder das Fusionsprojekt Zukunftsraum ausschlaggebend gewesen. Diese Argumente gelten nun nicht mehr, so die FDP.

«Auch die kantonale Steuergesetzrevision kann nicht als Ausrede für weitere Steuereinnahmen auf Vorrat dienen.» Dank Kompensationen für die Gemeinden und einer in Aussicht gestellten Anpassung des Finanzausgleichs (siehe auch Text unten) seien keine grösseren Mindereinnahmen zu erwarten.

In der Mitteilung regt sich die Partei auch darüber auf, dass das Beibehalten des Steuerfusses 2018 nach dem Steuerabtausch mit dem Kanton nicht notwendig gewesen wäre. Aarau habe in den letzten sechs Jahren fast 50 Millionen Franken Überschüsse verbucht. Die FDP wirbt zuletzt auch für ihre Schuldenbremsinitiative: Der Zeitpunkt für die Einführung sei «ideal».

Stadtrat will vor allem Anpassung des Finanzausgleichs Als Kollegialbehörde nehme der Aarauer Stadtrat nicht öffentlich Stellung zur kantonalen Revision des Steuergesetzes, über das die Bevölkerung am 15. Mai in einer Referendumsabstimmung befinden wird. Doch was Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker bereits im gestrigen AZ-Interview bekräftigt hatte, bestärkt die Stadt nun in einer Medienmitteilung: Die «vom Kanton in Aussicht gestellte Überprüfung des kantonalen Finanz- und insbesondere des Lastenausgleichs» müsse zeitnah stattfinden, und zwar «unabhängig vom Ausgang der Abstimmung». Aarau zahlt dieses Jahr 7,84 Millionen Franken ein. Geld erhalten in der Region unter anderem Oberentfelden (3,45 Mio. Fr.), Suhr (3,3 Mio. Fr.), Buchs (1,6 Mio. Fr.), Reinach (5,82 Mio. Fr.) oder Menziken (3,9 Mio. Fr.).