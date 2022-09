Nach Kollision mit Velofahrer in Aarau: Porschefahrer gesucht

Aarau Nach Kollision mit Velofahrer: Polizei sucht Porschelenker Ein Autofahrer kollidierte mit einem Fahrradlenker. Dieser verletzte sich dabei leicht. Der Autolenker hielt kurz an, entfernte sich jedoch dann von der Unfallstelle. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen. 16.09.2022, 10.44 Uhr

Eine unbekannte Person fuhr am Donnerstagmittag mit einem schwarzen Porsche den Tellirain in Richtung Innenstadt hoch. Gegen 13 Uhr überquerte ein Velofahrer den Fussgängerstreifen, woraufhin die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten. Das Auto touchierte das Fahrrad an seinem hinteren Reifen, woraufhin der Fahrradlenker stürzte.