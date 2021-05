Aarau Polizei fasst mutmasslichen Autoknacker Ein Mann brach gestern Montag in Aarau und Buchs mehrere Autos auf. Die Polizei konnte in der Folge einen 37-jährigen Algerier unter dringendem Tatverdacht festnehmen. 18.05.2021, 12.12 Uhr

Ein Anwohner beobachtete am Montagnachmittag, 17. Mai, wie sich ein Unbekannter in einem Aarauer Wohnquartier an parkierten Autos zu schaffen machte. Als die Polizei wenig später eintraf, war der Mann bereits verschwunden. Allerdings zeigte sich, dass dieser mit einem Stein bei zwei Autos jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen hatte. Dabei entwendete der Dieb ein Portemonnaie aus einem der Fahrzeuge. Aus der Seitentasche eines Motorrades fehlte zudem ein Rucksack.