"Musig i de Altstadt" 2022 wird schön wie immer, aber aufregender

Aarau «Musig i de Altstadt» steht vor der Tür: So schön wie immer, aber aufregender In gut zwei Wochen ist es so weit: Mit «Musig i de Altstadt» verwandeln 40 Bands die Stadt am 26. und 27. August in ein riesiges Festivalgelände. Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits diesen Freitag in der Igelweid. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 09.08.2022, 18.07 Uhr

Bald ist es wieder so weit, das MidA verwandelt Aarau in ein Festivalgelände (im Bild Carousel auf der Schlossplatzbühne 2019). Andre Albrecht

Erst am Montagabend stand es, das Programm für das diesjährige «Musig i de Altstadt». 18 Tage vor der Eröffnung wurden die letzten beiden Bands bestätigt. So spät wie noch nie, nach einer Vorbereitungszeit so kurz wie noch nie. Doch so nervenaufreibend die letzten sechs Monate waren, so gross ist nun die Vorfreude.

«Wir sind selbst immer wieder überrascht davon, was nun stattfinden kann, was für ein tolles Programm wir nun präsentieren können», sagt Luca Schaffer, der gemeinsam mit Thomas Garcia und Oliver Dredge den Vorstand bildet. Bis vor wenigen Monaten sei das MidA ernsthaft auf der Kippe gestanden; im Herbst wegen der Finanzierung, bis im Frühling wegen Corona.

Seit Monaten arbeitet der Vorstand mit Thomas Garcia (links) und Luca Schaffer (es fehlt Oliver Dredge) unter Hochdruck an der diesjährigen Ausgabe. Chris Iseli

Es hat sich alles zum Guten gewendet. Kanton und Stadt haben ihre Beiträge verdoppelt und mit Coop konnte ein Hauptsponsor gefunden werden, der das Festival drei Jahre lang unterstützen will.

Von Hip-Hop bis Schwyzerörgeli

Und nun, in gut zwei Wochen ist es endlich so weit: Nach zwei Jahren Zwangspause findet am 26. und 27. August das 15. MidA satt. Gegen 40 Acts verwandeln die Stadt auf 15 Spielorten in ein einziges grosses Festivalgelände. Acts über die ganze Bandbreite, von Bukahara und Steiner & Madlaina als den beiden Headlinern über Westschweizer Hip-Hop von KT Gorique über das Berner Alt-Pop-Quintett Sirens of Lesbos bis hin zum Duo M-Poject, das Eigenkompositionen mit Schwyzerörgeli spielt, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen.

Sirens of Lesbos spielen am Freitag auf der Schlossplatzbühne. zvg

«Die Musikstile sind sehr breit gehalten, und das ganz bewusst», sagt Thomas Garcia. «Das MidA ist ein Festival, an dem ganz viel passieren darf und soll.» Das ist es, was das MidA bei den Besucherinnen und Besuchern so beliebt macht – das OK rechnet mit rund 13'000 Personen –, aber auch bei den Musikerinnen und Musikern: Über 100 Bandbewerbungen hat das OK für dieses Jahr erhalten.

Andryy spielt am Freitag, 12. August, um 16.30 Uhr in der Igelweid. zvg

Andryy spielt in der Igelweid – als kleiner Vorgeschmack Auch wenn es nicht mehr lange hin ist bis zum MidA: Wer sich nicht gedulden kann, der kann sich auf diesen Freitag freuen. Quasi als Apérohäppchen serviert das MidA in Zusammenarbeit mit Hauptsponsor Coop am Freitag ein erstes Konzert: Der Winterthurer Andryy spielt samt Band um 16.30 Uhr in der Igelweid. Das Konzert ist kostenlos.

Das MidA ist kostenlos, wie all die Jahre schon. Der Festivalpin für 15 Franken ist natürlich Ehrensache; dieser kann in der Woche vorher bereits im Tourismusbüro Aarau Info bezogen werden oder dann am Festival selbst. Künftig wird man das MidA übrigens auch unter dem Jahr unterstützen können: In wenigen Wochen lanciert das OK gemeinsam mit einem weiteren Sponsor, der Winterthurer Brauerei Doppelleu Boxer («Chopfab»), ein MidA-Bier. 50 Rappen pro Flasche werden direkt an das MidA gehen.

Der Mehrwegbecherpflicht blickt das OK locker entgegen

Wie bereits 2019 wird die Markthalle auf dem Färberplatz das Herzstück des Festivalgeländes bilden, hier gibt es einen Infostand, Essensstände und Bars, Lounges und Festbänke, für Musik sorgen lokale DJs in Pablo Colors Format «Mini Platte dini Platte».

Hauptbühne ist und bleibt die Bühne auf dem Schlossplatz, gespielt wird weiter im Boiler Club, im Butcher Street Pub, beim Restaurant Krone, vor der Crêperie und dem Mr. Pickwick Pub, beim Notenschlüssel, zwischen Byro und Platzhirsch, beim Forum Schlossplatz, im Stadthöfli, in der Stadtkirche und auf der Waldmeier-Bühne. Schaufenster- oder Ladenkonzerte gibt es beim «Kaufhaus zum Glück» und im Claro-Laden.

Die Gastrobetriebe mit Bühne werden Mehrwegbecher mit Depot verwenden, es empfiehlt sich daher, Bargeld mitzubringen. Schaffer und Garcia schauen der Mehrwegbecherpflicht gelassen entgegen; schliesslich war es das MidA-OK, das bereits 2019 freiwillig Mehrwegbecher nutzte. «Das hat damals problemlos funktioniert», sagt Schaffer.

Wie in alten Zeiten, nur noch aufregender

Die Ausgabe 2022 wird so schön wie in alten Zeiten, wie vor Corona, da sind sich Schaffer und Garcia sicher. «Vielleicht sogar noch etwas aufregender», sagt Garcia und lacht: Der Sprung, den die Musik in der Pandemiezeit gemacht habe, seit gewaltig. «Die Entwicklung ist zum Teil enorm. Das in Kombination mit der neuen Spielfreude und der neuen Begeisterung des Publikums; das wird ein richtig, richtig gutes MidA.»

Hinweis Das Programm mit allen Acts und Spielorten gibt es auf www.mida-aarau.ch.

