«Mühlemattpark»: Was die Stadt mit dem Aareufer vor hat

Aarau «Mühlemattpark»: Was die Stadt mit dem Aareufer vorhat und warum es keine Aarebadi gibt Am Montag entscheidet der Aarauer Einwohnerrat über einen Liegenschaftskauf. Er hat weitreichende Folgen für das Gesicht des Aareufers Süd zwischen der Kettenbrücke und dem Zurlindensteg. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

So sieht die Situation heute aus: Die Mühlemattstrasse (ganz rechts) grenzt an die Wiese mit der Schwanbar, dann kommt der enge Philosophenweg, dann Gebüsch und dann die Aare. Nadja Rohner

Ausgesprochen wegweisende Entscheide wird der Einwohnerrat am Montag treffen: Traktandiert sind die Wettbewerbskredite für den Ersatzneubau der Alterssiedlung Herosé (Seniorenwohnungen und Autoeinstellhalle) sowie für das Oberstufenzentrum Telli. Ausserdem geht es um die neue Busführung durch die Altstadt – oder eben drum herum.

Zentral ist auch das Traktandum «Mühlematthof, Kauf durch die Stadt Aarau». Der Stadtrat will für 6,95 Mio. Franken die Liegenschaft Mühlemattstrasse 69, 71 und 73 erwerben. Das 1942 gebaute Mehrfamilienhaus mit 14 Mietwohnungen liegt direkt zwischen «Schwanbar» und Stadtgärtnerei beziehungsweise Aareufer und Mühlemattstrasse. Es ist das letzte Stück Land auf diesem Abschnitt des Südufers, das noch nicht der Stadt gehört. Der Kaufvertrag ist unterzeichnet, muss aber noch vom Einwohnerrat abgesegnet werden.

Diese Liegenschaft will der Stadtrat kaufen. Nadja Rohner

Vorerst will die Stadt das Haus weiter als Mietshaus nutzen. Mittel- bis langfristig gibt es jedoch neue Pläne für das Aareufer Süd zwischen Kettenbrücke und Zurlindensteg. 2021 liess die Stadt die Zukunft dieses Abschnitts, eine wichtige Schnittstelle zwischen Stadt und Aare, im Rahmen eines Studienauftrags skizzieren.

«Die Mühlemattstrasse belastet das Gebiet durch Verkehr und Lärm stark und erschwert die Zugänglichkeit», heisst es zum Status quo. Und: Die Infrastruktur für den Velo- und Fussgängerverkehr sei zwar vorhanden, aber nicht ideal. Wer den Abschnitt nutzt, weiss: Die Querung der Mühlemattstrasse ist mühsam, auf dem engen Philosophenweg entlang der Aare geraten sich Velofahrerinnen und Fussgänger in die Haare; aber auf der Mühlemattstrasse möchte man eigentlich aus Sicherheitsgründen lieber nicht Velo fahren.

Der Parkplatz Mühlemattstrasse soll aufgehoben werden. Nadja Rohner

Parkplatz weg, neue Stege in die Aare

Für das Areal gibt es nun eine mittelfristige und eine längerfristige «Vision Mühlemattpark». Mittelfristig erhält die Mühlemattstrasse eine Allee. Der Parkplatz direkt neben der Schwanbar wird aufgehoben zu Gunsten einer Wiese mit Bäumen. Zwei bis drei Stege sollen den Zugang in die Aare und den Aufenthalt am Fluss attraktiver machen. Die Schwanbar bleibt dort, wo sie ist, ebenso Stadtgärtnerei, Liegenschaft Mühlematthof. Neben der Stadtgärtnerei entsteht ein Spielplatz.

Die Alte Stadtgärterei kommt langfristig wohl weg. Nadja Rohner

Im längerfristigen Plan wird der «Mühlematthof» abgerissen und durch eine Parklandschaft ersetzt. Auch die Stadtgärtnerei verschwindet zu Gunsten eines Quartiertreffs. Allerdings: Die Stadt kauft nun mit dem «Mühlematthof» für relativ viel Geld ein Grundstück in der Wohnzone. Dieses als Park brachliegen zu lassen, ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Es steht deshalb die Überlegung im Raum, die Zonierung der «Mühlematthof»-Parzelle mit jener der Stadtgärtnerei (Zone für öffentliche Bauten und Anlagen) abzutauschen, damit auf dem Areal der Stadtgärtnerei und damit direkt angrenzend ans bestehende Wohngebiet ein neues Mehrfamilienhaus realisiert werden kann.

Was ist mit der Aarebadi?

Was sich angesichts der hohen Temperaturen aktuell viele Aarauerinnen und Aarauer fragen: Entsteht auch eine richtige Aarebadi? Eine Bürgermotion von Stephan Müller hatte 2018 gefordert, der Stadtrat möge abklären, «wo, wie und zu welchen Konditionen an der Aare eine öffentliche Aarebadi errichtet werden kann». Solche gab es in Aarau bereits, sie wurden aber wieder aufgehoben. Die Bushaltestelle «Alte Badeanstalt» an der Erlinsbacherstrasse erinnert noch daran. Es waren richtig grosse Anlagen, mit mehreren Beckenabschnitten, Holzstegen, Sanitäranlagen.

Heute erinnert noch die Bushaltestelle Alte Badeanstalt an die einstige Aarebadi entlang der Erlinsbacherstrasse. ETH Bildarchiv, Stiftung Luftbild Schweiz

Die Stadt liess die Machbarkeit einer neuen Aarebadi abklären. Doch nun heisst es auf Anfrage: Eine Aarebadi wie früher – etwa so, wie man sie vom Letten in Zürich kennt – wird es in Aarau definitiv nicht geben. Das sagt der fürs Ressort Umwelt zuständige Vizestadtpräsident Werner Schib auf Anfrage. Das Problem ist erstens, dass das Bauen im Uferbereich besonderen Regeln unterliegt und die Bewilligungsfähigkeit fraglich sei. In Aarau kommt hinzu, dass der Pegel der Aare sehr stark schwanke. Eine fixe, grosse Infrastrukturbaute direkt im oder am Wasser sei deshalb nicht möglich.

Aber: Geplant ist nicht nur, im Rahmen des Eniwa-Kraftwerkneubaus in jenem Bereich neue Ein- und Ausstiege sowie Duschen zu realisieren. Sondern auch, den Bereich zwischen Kettenbrücke und Zurlindensteg aufzuwerten – eben mit einfachen Stegen, Handläufen, ins Ufer eingelassenen Steinen. «Ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr konkrete erste Umsetzungsschritte für einen besseren Zugang zum Wasser am südlichen Aareufer erfolgen», so Werner Schib.

