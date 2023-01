Aarau: Fachkräftemangel trifft auch den «Schützen»

Aarau Montags zu, Caterings eingeschränkt, kein Maienzug-Bankett mehr: Auch der «Schützen» muss sich dem Fachkräftemangel beugen Das Aarauer Familienunternehmen sieht sich wegen fehlenden Personals zu einschneidenden Schritten gezwungen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 18.01.2023, 16.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gasthof zum Schützen, Aarau: Peter Schneider, Magali Schneider und Manuela Schmid (von links). Bild: zvg

Es ist ein weiteres Kapitel im Kampf der Gastrobranche mit dem Fachkräftemangel, der auch vor den Top-Betrieben nicht Halt macht: Der Gasthof zum Schützen schränkt das Catering-Geschäft per sofort deutlich ein und schliesst ab August 2023 jeden Montag das Restaurant, welches bisher an sieben Tagen pro Woche offen war.

Ein Entscheid, den die Betreiber – Manuela Schmid-Schneider und ihr Bruder Peter Schneider – lange mit sich herumgetragen haben; der ihnen im Magen lag. Sie haben ihn gefällt nach dem Grundsatz: lieber weniger, dafür perfekt. «Wir werden unsere Kräfte auf den Betrieb unserer beiden Restaurants Schützen und Waldhaus Gehren konzentrieren, damit wir dort die gewohnt hohe Qualität beibehalten können», erklärt Peter Schneider auf Anfrage. Die verfügbaren Ressourcen reichten einfach nicht, um jeden Tag 300 bis 500 Gäste im «Schützen» zu bewirten, Mittwoch bis Sonntag jene im Gehren, und an Spitzentagen noch zwei bis drei Caterings durchzuführen.

«Wir konnten das nur in einer so hohen Kadenz machen, weil wir uns auf starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel Erfahrung verlassen konnten», sagt Schneider. Nur: «Viele von ihnen kommen langsam ins Rentenalter oder sind sogar schon pensioniert. Sie hinterlassen riesige Lücken, die wir leider aufgrund des Fachkräftemangels nicht schliessen können.» Peter Schneider hat drei Kinder, Manuela Schmid-Schneider zwei – die Geschwister selber arbeiten also schon an der oberen Belastungsgrenze. «Es wäre mit extrem viel Mühe und ganz punktuell möglich, die entstandenen Lücken zu füllen, aber nicht auf Dauer», sagt Schneider.

Der Gasthof zum Schützen befindet sich im Aarauer Schachen. Bild: Valentin Hehli

Zwar bildet der Schützen fleissig Nachwuchs aus – aktuell bestreiten im Rahmen des Projekts Lehrlingsrestaurant ausschliesslich die Lernenden den Betrieb im Gehren –, aber das reicht nicht, sagt Peter Schneider: «Wir haben das Glück, dass einige nach der Lehre noch eine Weile bei uns bleiben oder später wieder zurückkommen. Aber viele führt ihr Ehrgeiz nachher an die Hotelfachschule. Und wir merken auch ganz stark, dass die Bereitschaft, die in der Gastronomie üblichen Zeiten zu arbeiten, zurückgeht. Viele Nachwuchskräfte gehen lieber in Kantinen, Spitäler oder Heime, wo sie früh Feierabend haben.»

Vor der Pandemie hätten die wirklich guten Restaurants in der Region immer noch Personal gefunden – jetzt sei das anders. Deshalb kommt auch der «Schützen» nun nicht mehr um Massnahmen herum. «Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass die Leute sagen: Der ‹Schützen› ist zwar noch so gross wie früher, aber die Qualität hat abgenommen», sagt Schneider.

Sie geben auch das Maienzug-Bankett ab

Es ist ein einschneidender Entscheid auch deshalb, weil die Nachfrage nach Caterings nach wie vor gross wäre. Über 300 Anlässe waren es im Jahr 2022, und auch fürs angelaufene 2023 seien schon Termine in dreistelliger Anzahl eingetragen, halten Manuela Schmid-Schneider und Peter Schneider fest. Sie betonen, dass diese selbstverständlich auch in gewohnter Qualität durchgeführt würden. Erst gerade letzte Woche durfte der «Schützen» das Catering an der Feier für den neuen höchsten Aargauer, Grossratspräsident Lukas Pfisterer, ausrichten. Aber neue Catering-Aufträge nimmt das Team ab sofort nur noch sehr eingeschränkt an.

Und: Der «Schützen» gibt das Maienzug-Bankett ab. 2023 wird er es noch durchführen, zum zweiten Mal. Der Schützen hatte zuvor in der offenen Ausschreibung für die Durchführung des Banketts obsiegt. Die Premiere 2022 war sehr gelungen – ganz besonders das Pouletgeschnetzelte an Senfsauce mit Zucchetti und Kartoffelstock begeisterte; aber auch die Nicht-Fleischesser waren zufrieden mit dem Gemüsestrudel.

Tellerschöpfen beim Aarauer Maienzug-Bankett 2022. Bild: Fabio Baranzini

Ab 2024 braucht die Stadt – respektive die Maienzug-Kommission – jedoch unverhofft einen neuen Caterer. «Der Schützen wird im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu beitragen, eine gute Lösung zu finden», teilten Manuela Schmid-Schneider und Peter Schneider mit.

Probeessen Maienzug 2022 in der Garage beim Zelglischulhaus auf der Schanz. Erstmals mit Gasthaus Schützen und Maienzugspräsidentin Silvia Dell'Aquila. Im Bild: Manuela Schmid-Schneider serviert Silvia Dell'Aquila das Menu, links sitzt Kommunikationschefin Raffaela Bernold. Bild: Katja Schlegel

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen