In Krise fährt Kantonsspital eigene Notstromversorgung hoch

Aarau Mit Öl durch die erste Welle: In einer Krise fährt das Kantonsspital die eigene Notstromversorgung hoch Wie wird die Gesundheits-Notversorgung sichergestellt bei einer Strommangellage? Dieser Frage sind die Aarauer FDP-Einwohnerräte Rainer Lüscher und Martin Bahnmüller nachgegangen. Bei den verschiedenen Organisationen, stellt der Stadtrat fest, sind die Vorbereitungen sehr unterschiedlich fortgeschritten.

Das Kantonsspital Aarau (KSA) verfügt über einen eingespielten Krisenstab. Alex Spichale

Kommt’s zum grossen Lichterlöschen? Die Angst vor einer Strommangellage oder gar einem Blackout treibt derzeit viele Menschen um. In Aarau haben sich die beiden FDP-Einwohnerräte Rainer Lüscher und Martin Bahnmüller beim Stadtrat danach erkundigt, ob die Stadt gewappnet ist, wie das Krisenmanagement erfolgt und wie das lokale Gewerbe unterstützt oder die Gesundheits-Notversorgung sichergestellt wird.

Bei den Organisationen im weiten Bereich des Gesundheitswesens sind die Vorbereitungen auf eine Strommangellage sehr unterschiedlich fortgeschritten, stellt der Stadtrat in seiner nun vorliegenden Antwort auf die Anfrage fest. Das Kantonsspital Aarau (KSA) zum Beispiel verfüge über einen gut eingespielten Krisenstab, der während 24 Stunden sieben Tage die Woche erreichbar sei. Damit sei die organisatorische Grundlage vorhanden, eine solche Krise zu managen.

Zudem könne bei einem Unterbruch die eigene Notstromversorgung hochgefahren werden, sodass das Spital versorgt bleibe. «Die notwendigen Ölvorkommen reichen aus, um eine erste Welle zu überstehen», führt der Stadtrat aus. Und:

«Kommt es zu einem längerfristigen Lockdown, müssten auf dem Markt entsprechende Zusatzmengen beschafft werden.»

Mit der regionalen Energiedienstleisterin Eniwa habe das KSA seit der Übergabe des gesamten Wärme- und Kältenetzes ein sehr enges und gut abgestimmtes Verhältnis, fügt die Behörde an. Gemäss Verträgen sei die Eniwa verpflichtet, das KSA in jedem Fall privilegiert zu beliefern. «Von daher gibt es eine hohe Sicherheit, dass das KSA Wärme und Kälte erhält.»

In Heimen ist für kurze Zeit die Notbeleuchtung sichergestellt

In den beiden Pflegeheimen Herosé und Golatti werden die Heizwärme und das Warmwasser mit Gas aufbereitet. In Ersterem kann gemäss Stadtrat auf Öl umgeschaltet werden, in Letzterem besteht diese Möglichkeit nicht. In beiden Heimen sei Notstrom für eine kurze Zeit verfügbar, um für zirka 60 Minuten die Notbeleuchtung zu sichern. Die Spitex Aarau wiederum erarbeite betriebsintern Szenarien, damit ihre Geräte während eines allfälligen Stromausfalls einsatzfähig bleiben, fährt der Stadtrat fort.

Unterstützende Massnahmen für das lokale Gewerbe sind seitens der Stadt nicht geplant. Laut Behörde bestehen diverse Informationen von Bund, Kanton und Eniwa über die aktuelle Versorgungssituation sowie zur Vorbereitung auf eine mögliche Energie-Mangellage.

Verschiedene Optionen zur Krisenbewältigung

Grundsätzlich, hält der Stadtrat in seiner Antwort fest, stehen der Stadt verschiedene Optionen zur Krisenbewältigung zur Verfügung – je nach Umfang, Grösse und zeitlicher Dauer eines Ereignisses. Als Beispiele nennt die Behörde die Blaulichtorganisationen, den Werkhof oder die Zivilschutzorganisation. Zudem ist das Regionale Führungsorgan Aare Region (RFO) in ausserordentlichen Lagen zuständig für die Koordination der Einsätze, für die Beratung und Entlastung von Behörden sowie für die Information der Bevölkerung. Über dem RFO steht bei Grossereignissen der Kantonale Führungsstab Aargau (KFS). Dieser koordiniert bei Katastrophen, Notlagen und schweren Mangellagen die Aktivitäten und Massnahmen.

Bei einer Strommangellage liegt die Themenführerschaft beim Bund, die Eniwa ist sodann für die Umsetzung und Überwachung der Massnahmen zuständig, so der Stadtrat weiter. Die Eniwa bereite sich seit längerem auf Krisensituationen im Energiebereich sowie in der Wasserversorgung vor.

In langanhaltenden Strommangellagen können vom Bund Verbote und Verbrauchseinschränkungen für bestimmte Elektrogeräte erfolgen – wie Klimaanlagen, Rolltreppen oder Leuchtreklamen –, eine Kontingentierung der Grossverbraucher oder zyklische Abschaltungen.

