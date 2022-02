«Käfer und kundig»: Durch Vorträge die Insekten entdecken

Aarau Mit ihren Insektenvorträgen offenbaren sie eine Welt, die gleich um die Ecke liegt Reisevorträge waren einmal: Fotojournalist Bähram Alagheband und Biologin Katrin Luder bringen mit «Käfer und kundig» eine oft übersehene, doch umso überraschende und faszinierende Welt näher: diejenige der Insekten. Daniel Vizentini 16.02.2022, 05.00 Uhr

Um neue Welten zu erkunden, muss man nicht weit reisen. Doch man muss bereit sein, innezuhalten und auf die vermeintlichen Details um sich herum zu achten. So gilt die Schweiz zum Beispiel als regelrechtes Insektenparadies. «Vielfalt und Fähigkeiten sind grösser, als du denkst», schreibt das Duo Bähram Alagheband und Katrin Luder auf der Website von «Käfer und kundig» – sie Biologin im Bereich Naturschutz, er Journalist und Tierfotograf. Mit ihrer aktuellen Vortragsreihe «Bling Bling» bringen sie die Insektenwelt den Menschen näher, morgen Donnerstagabend zum Beispiel im Kulturhaus Flösserplatz.

«Wir öffnen eine Welt, die schon da ist», sagt Bähram Alagheband. Und das Gute liegt tatsächlich so nah: Orte mit einer sehr hohen Insektenvielfalt gibt es nicht nur im Amazonas-Regenwald oder in den Alpen, sondern gleich um die Ecke in Asp bei Densbüren. «Da liegt eine unserer Lieblingswiesen.» Dort gesichtet hat das Duo unter anderem eine Singzikade – in der Schweiz ein sehr seltenes Insekt, das vom Aussterben bedroht ist.

Bähram Alagheband gerät rasch ins Schwärmen, wenn er von Insekten spricht. Letztes Jahr war er etwa 40 Mal in der Schweiz auf Insektenjagd unterwegs – nur mit seiner Kamera natürlich. Weit laufen muss er meistens nicht: Vor allem Geduld ist gefragt. Schon auf wenigen Metern kann die Insektenvielfalt riesig sein, für ein richtig gutes Bild aber wartet er schon mal bis zu zwei Stunden.

In Asp etwa konnte er festhalten, wie sich eine kleine Krabbenspinne eine Ameisenkönigin schnappte, oder wie eine Fangwanze einen Schmetterling fangen konnte, der viel grösser war als sie. Doch es muss nicht immer so spektakulär vor sich gehen: Schon nur etwas scheinbar Gewöhnliches wie eine Biene könne aus der Nähe faszinierend sein, sagt er. Im Zürcher Unterland etwa konnte er eine Kegelbiene beobachten, die zum Schlafen in einen Pflanzenzweig biss, um sich vor dem sich anbahnenden Regen zu schützen. «Sie sagen Regen voraus besser als jede Wetter-App.»

Sie erzählen vor allem Geschichten

Solche und andere Geschichten sind es, die das Duo in ihren Präsentationen erzählt: Im Stil grosser Reisevorträge zeigen Bähram Alagheband und Katrin Luder Videos und an die 80 Bilder mit dem klaren Ziel, das Publikum nicht einfach mit Informationen zuzutexten, sondern die Geschichten hinter den Bildern zu offenbaren. «Das ist es, was die Menschen packt», sagt er.

Bei Schulvorträgen etwa habe er schon mal Insekten mit Superhelden verglichen und so die Schulkinder dafür begeistert: Denn auch Insekten können zum Beispiel unglaublich schnell sein, enorm hoch springen, an Wänden festkleben oder sich tarnen. Die Reaktionen des Publikums geben den beiden recht: Für viele geht eine neue Welt auf.

«Das grösste Kompliment ist, wenn Menschen nach der Vorstellung zu uns kommen und sagen, mit Insekten könnten sie normalerweise nichts anfangen, doch jetzt sei ihr Interesse geweckt worden.»

In der Schweiz gibt es nur zehn Arten von Singzikaden, davon gelten acht als gefährdet. Diese Singzikade war an einem Waldrand in Asp unterwegs. Bähram Alagheband Ebenfalls in Asp gesichtet: Feute Beute für eine kleine Krabbenspinne. Sie hat sich nicht bloss irgendeine Ameise geschnappt, sondern gleich die Ameisenkönigin. Bähram Alagheband Dieser Falter wartete frühmorgens in Sent GR auf die Sonne, um sich aufzuwärmen und danach auf Blütensuche zu gehen. Bähram Alagheband Das Bild entstand im August 2021 oberhalb von Leuk, in der Nähe der Satelittenschüsseln. Bähram Alagheband will die wunderbare, farbenfrohe Ästhetik zeigen, die bei Insektenbildern entstehen kann. Bähram Alagheband Diese Goldwespe Chrysis chrysoprasina wurde in der Schweiz erst viermal gesehen und im nationalen Register eingetragen. Das sehr seltene Tierchen hat Bähram Alagheband in Visperterminen VS auf Foto festhalten können. Bähram Alagheband Diese Schmetterlinge sehen schön aus, sind aber giftig. Damit halten sie sich Fressfeinde vom Leib. Die Farben gelten als Warnung: «Lass mich, ich bin nicht gut für dich.» Bähram Alagheband Manchmal kann so etwas scheinbar Gewöhnliches wie eine Honigbiene beim genaueren betrachten faszinierend sein, sagt Bähram Alagheband. Bähram Alagheband

Schon als Kind völlig von Insekten begeistert

«Ich war schon als Kind ein Nerd, was Insekten betrifft», sagt Bähram Alagheband, heute 41. In seiner Schulzeit trug er tote Insekten oft mit nach Hause, identifizierte und beschriftete sie, stellte sie in Vitrinen aus. «Zum Glück liessen mich meine Eltern machen und unterstützten mich dabei.»

Auch Katrin Luder war seit Kindesalter von der Insektenwelt fasziniert, machte diese Begeisterung zum Beruf. In den Vorträgen der beiden bringt sie die fachliche Tiefe, er die unglaublichen Bilder. Seit 20 Jahren als Fernseh- und Fotojournalist unterwegs, erhielt er 2019 gar den Medienpreis Aargau Solothurn.

Nach dem Vortrag im «Flössi» am Donnerstag werden die beiden im November auch an der Sonderausstellung «Respekt, Insekt!» im Aarauer Natuarama die überraschende, mitreissende Welt der Insekten offenbaren.

Vortrag «Käfer & kundig: Bling Bling», Donnerstag, 17. Februar, 20 Uhr, Jugendkulturhaus Flösserplatz in Aarau, www.kaeferundkundig.ch