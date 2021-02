Aarau Mit Blumen und Kunst gegen Corona: So trotzen engagierte Gewerbler der Pandemie Als Alternative zur abgesagten Ausstellung «Blumen für die Kunst» wollen Aarauer Floristen und Handwerker gemeinsam die Stadt schmücken und damit die trübe Stimmung in der Coronazeit etwas aufheitern. Die Aktion soll gleich nach Ostern stattfinden. Daniel Vizentini 16.02.2021, 05.00 Uhr

Mathias und Antoinette Baumberger vom Aarauer Geschäft «Linder Blumen» haben die Aktion mitinitiiert.





Sandra Ardizzone (11.1.2018)

Je länger sich die Pandemie hinzieht, desto mehr schlägt sie allen aufs Gemüt. «Wir merken, wie die Menschen müde werden und langsam die Nase voll haben», sagt Mathias Baumberger, zusammen mit Ehefrau Antoinette Inhaber von Linder Blumen in Aarau und Gränichen. Gemeinsam mit anderen Aarauer Floristen der Lokale «Blattform» oder «buntBund» haben sie sich nun überlegt, wie sie die Stimmung in der Stadt etwas aufheitern können. Umso mehr, da die jeweils beliebte Ausstellung «Blumen für die Kunst» im Aarauer Kunsthaus dieses Jahr wegen Corona gänzlich ausfällt.

Unter dem Namen «BlumenKunstwerkStadt» wollen die Aarauer Floristen nun gemeinsam mit den beiden Handwerksbetrieben Steinbildhauerei Aeschbach und Schmiede zu Aarau nach Ostern einige Orte der Stadt mit verschiedenen Hinguckern schmücken. «Die Stadt soll ausserhalb des Kunsthauses während einer Woche einige objekthafte Höhepunkte erhalten, die das künstlerische Handwerk ortsansässiger Betriebe zeigen», sagt Mathias Baumberger.

«Wir wollen damit ein wenig Optimismus streuen, Abwechslung in den grauen Alltag bringen und ablenken vom Coronakummer.»

Die Aktion werde bewusst draussen an der frischen Luft durchgeführt, damit alle ungezwungen daran Freude haben können. Mögliche Orte könnten sein: Am Graben nahe bei der Bibliothek, der schmale Durchgang zwischen Markthalle und Pelzgasse, die Fläche gegenüber von «aarau info» an der Metzgergasse, das Ländtetörli bei der Halde, der grosse Brunnen bei der Stadtkirche sowie der Garten beim Forum Schlossplatz und der Stadtmühle.

Die aufgestellten Objekte könnten auch nachts beleuchtet werden. Das Vorhaben ist angelehnt an den geschmückten Brunnen am Maienzug. Es sollen aber nicht nur Brunnen verziert werden, sondern regelrechte Kunstwerke aufgestellt werden

Der eigentliche Maienzug fiel letztes Jahr wegen Corona aus. Dafür wurden 41 statt der üblichen 25 Brunnen mit Blumen geschmückt. Britta Gut (2.7.2020)

Stattfinden soll das ganze in der Woche gleich nach Ostermontag, vom 6. bis zum 11. April. Ende Januar sassen die verantwortlichen Floristen und Handwerker erstmals zusammen. Die Stadt hat bereits ihr Wohlwollen signalisiert.

Läden und Restaurants könnten auch mitmachen

Interessierte Gewerbelokale oder Gastronomiebetriebe der Stadt könnten laut Baumberger noch auf den Zug aufspringen, etwa ihre Schaufenster schmücken lassen und sich so während der Woche «BlumenKunstwerkStadt» besonders hervorheben. Das Projekt ist noch am Anlaufen, die Organisatoren für weitere Ideen offen.