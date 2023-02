Aarau Misswirtschaft und Betrug mit Covid-19-Hilfskrediten: Aarauer Gastwirt wird zu mehrjähriger Haft verurteilt Ein in der Region Aarau tätiger Unternehmer aus der Bau- und Gastrobranche landete vor dem Aarauer Bezirksgericht. Dies, weil er nicht nur die finanzielle Schieflage seiner Firmen verheimlicht, sondern für sie auch widerrechtlich Corona-Hilfsgelder bezogen hat. Florian Wicki Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

In der Coronakrise wurden via Banken schnelle Hilfsmassnahmen in Form von Krediten herausgegeben. Das hatte natürlich Missbrauchspotenzial. Symbolbild: Corinne Glanzmann

Das Coronavirus hat die Schweiz in einen Ausnahmezustand versetzt. Der 2020 verhängte Lockdown traf auch die hiesigen Unternehmen hart, weshalb der Bund sogenannte Covid-19-Kredite eingeführt hat, um die Wirtschaft mit Liquidität zu versorgen. Weil das rasch und unkompliziert geschehen musste, waren die Kontrollmechanismen bei den Banken einigermassen lasch.

In der Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass sich darum auch Personen Gelder verschafft haben, die kein Anrecht darauf gehabt hätten. Ein solcher Fall wurde nun vor dem Aarauer Bezirksgericht verhandelt. Dass Emre (Name geändert) in den Augen der kantonalen Staatsanwaltschaft kein kleiner Fisch ist, zeigte die Tatsache, dass Karl Knopf die Anklage selber vertrat. Als Leiter des Covid-19-Teams der Staatsanwaltschaft ist er für das Aufspüren und Ahnden von Covid-Kreditbetrügern zuständig.

Falscher Umsatz, falsche Verwendung

Die Anklage wiegt schwer: Der 63-jährige Emre soll als Verwaltungsrat, Inhaber und Geschäftsführer einiger Firmen in der Region Aargau Misswirtschaft betrieben haben. Einer Firma, mit welcher er einen hiesigen Gasthof (Hotel) betrieben hat, ging es bereits 2017 wirtschaftlich schlecht. Das Unternehmen war überschuldet und wurde regelmässig betrieben. Schon 2019 hätte das Unternehmen bereits über 300'000 Franken mehr Schulden als Kapital gehabt, heisst es in der Anklageschrift.

Da soll Emre als Verantwortlicher nicht die nötigen Schritte eingeleitet haben, die bei einer befürchteten Überschuldung nötig sind. Laut der Staatsanwaltschaft hatte er einfach weitergeschäftet, sodass das Unternehmen bei der Konkurseröffnung Anfang 2022 noch stärker überschuldet war.

Weiter soll Emre im März 2020 für zwei seiner Firmen – nebem dem Hotel hatte er auch eine Bau-Firma – einen Covid-19-Kredite beantragt haben, rund 70'000 Franken und fast 224'000 Franken. Mit der Unterzeichnung der Formulare habe er bezeugt, dass die Angaben darauf stimmen, dass die Firmen aufgrund der Coronamassnahmen erheblich beeinträchtigt seien und dass er die Kredite ausschliesslich zur Deckung der Liquiditätsbedürfnisse der Firmen nutzt.

Das Problem: Eine Firma sei schon mehrere Jahre vor Corona überschuldet gewesen, bei der anderen sei ein falscher Umsatz angegeben und somit zu viel Kredit bezogen worden. Weiter habe Emre die Gelder auch für private Zwecke und für das Zurückzahlen von Darlehen benutzt, was beides explizit verboten war. Und weil er viele dieser Zahlungen bar und ohne Quittung oder Beleg getätigt hat, stand auch noch Geldwäscherei im Raum.

Geschäftsführer ohne Ahnung von Wirtschaft

Darum wurde Emre der Misswirtschaft, des mehrfachen Betrugs, der mehrfachen Urkundenfälschung und der mehrfachen Geldwäscherei angeklagt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und einen Landesverweis von zehn Jahren. Ausserdem soll der Türke die Kredite zurückzahlen müssen.

Emre gab via Dolmetscherin an, er habe von gar nichts gewusst. Er selber verstehe nichts von Buchhaltung, habe dafür verschiedene Personen angestellt. Auf die Schieflage seiner Firma sei er erst aufmerksam geworden, als er auf dem Konkursamt in Oberentfelden habe antraben müssen. Und die Formulare für den Covid-Kredit, die habe er zwar unterschrieben, jedoch ohne zu wissen, was dort steht. Seine Buchhalter hätten den Vorschlag gemacht, sie hätten auch den Umsatz angegeben.

Staatsanwalt Knopf führte in seinem Plädoyer aus, sein Team arbeite gerade an 260 Fällen von Covid-Betrug, und dieser hier sei einer der gravierenderen. Emre habe erst seine Pflichten als Geschäftsführer nicht wahrgenommen und nachher das System schamlos ausgenutzt. Er habe erkannt, dass sich aufgrund der niederschwelligen Kredite eine Gelegenheit biete, und habe sie ergriffen. Und falls es überhaupt stimme, dass er die Angaben nicht selber gemacht habe: Als Geschäftsführer habe er Pflichten, die er entweder selber erfüllen oder dann kompetente Leute damit beauftragen müsse.

Die Verteidigung argumentierte, Emres Unternehmen sei früher sehr gut gelaufen. Aufgrund der Pandemie habe sich die Lage verschlechtert, er habe es mehrfach retten wollen, was leider nicht gelungen sei, man könne aber nicht von Misswirtschaft reden. Die Buchhaltung sei in dieser Zeit mangelhaft geführt worden; das könne aber Emre nicht zum Vorwurf gemacht werden, dieser verstehe ja nicht einmal den Unterschied zwischen einer natürlichen und einer juristischen Person. Er habe sich schlichtweg auf die falschen Leute verlassen.

Die Bank trüge eine gewisse Mitschuld, so der Verteidiger weiter. Natürlich habe es schnell gehen müssen, Emre habe aber beide Kredite bei seiner Hausbank beantragt, welche über die Finanzen seiner Unternehmung im Bild hätte sein müssen. Und auch für den Geldwäscherei-Vorwurf hatte die Verteidigung eine Erklärung: Emre habe die meisten seiner Angestellten, gerade im Baubereich, täglich bar bezahlen müssen.

Strafe gesenkt, das Urteil wird wohl trotzdem weitergezogen

Das Gesamtgericht rund um Präsidentin Patricia Berger folgte der Anklageschrift und den Anträgen der Staatsanwaltschaft weitgehend. Es senkte jedoch die Strafe auf dreieinhalb Jahre und den Landesverweis auf fünf Jahre. Auch die Zivilforderungen der beiden Bürgschaftsgenossenschaften, die für den Kredit gebürgt haben, wurden gutgeheissen.

Der Verteidiger von Emre sagte nach der Urteilsverkündung, seine Berufungserklärung sei schon so gut wie verfasst.

