FC Aarau: Wucher und Betrügereien bei Tickets für Vaduz-Spiel

Aarau Mieses Spiel mit Kinder-Tickets – wie unseriöse Verkäufer FCA-Fans reinlegen Vor dem entscheidenden FCA-Spiel treiben die Ticket-Weiterverkäufe auf Onlineplattformen absurde Blüten. Besonders dreist: Ein Inserat, in dem Kinder-Tickets angeboten werden, mit denen auch Erwachsene Zutritt zum Stadion erhalten sollen. Was FCA-Präsident Philipp Bonorand dazu sagt. Katja Schlegel

Das Stadion Brügglifeld ist für den alles entscheidenden Match restlos ausverkauft – das ruft die auf den Plan, die mit der Verzweiflung der Fans das grosse Geld machen wollen. Britta Gut

Am Samstag geht es für den FC Aarau im Brügglifeld um den Aufstieg. Um das live mitzuerleben, sind verzweifelte Fans offensichtlich bereit, über 150 Franken für ein Ticket hinzublättern. Wucherpreise, kostet doch ein Stehplatz-Ticket regulär 21.90 Franken.

Doch die neuste Masche ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Auf tutti.ch bietet ein Verkäufer Kinder-Stehplatz-Tickets für den FC Aarau-Match an, für unverschämt hohe 80 Franken das Stück. Regulär kostet eines 6 Franken. Doch das ist noch nicht alles. Der Verkäufer schreibt: «Es muss ein Upgrade an der Kasse gemacht werden, sofern es sich nicht um Kinder unter 16 Jahren handelt. Aber so kommt ihr wenigstens rein.»

Das ist nicht einmal mehr dreist, das ist schlichtweg Beschiss. «Ein Upgrade ist nicht möglich, es gibt am Samstag keine Kassen», sagt FCA-Präsident Philipp Bonorand, selbst überrascht von der Habgier gewisser Menschen, Kapital aus der Verzweiflung ticketloser Fans zu schlagen.

«Wir sind aktuell schlichtweg nicht in der Lage, uns darum zu kümmern»

Doch dem FCA sind die Hände gebunden. «Wir ärgern uns sehr über solche Weiterverkäufe», sagt Bonorand. «Aber wir haben keine Chance, auf solche Angebote zu reagieren.» Nicht, weil etwa die rechtliche Handhabe fehlt – in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FC Aarau AG steht, dass «der Weiterverkauf des Tickets zu einem über dem vom FC Aarau festgelegten Preis und jede Verwendung des Tickets zu kommerziellen Zwecken, insbesondere als Preis für Gewinnspiele, Reisearrangements, etc.» untersagt ist.

FCA-Präsident Philipp Bonorand ist überrascht von der Habgier gewisser Menschen. Fabio Baranzini

Sondern vielmehr, weil der FCA dies personell nicht stemmen kann. «Wir sind aktuell schlichtweg nicht in der Lage, uns um das Sperren und Verfolgen solcher Inserate zu kümmern.» Zu einmalig sind solche Vorkommnisse für den FC Aarau, zu viel muss in diesen Tagen organisiert werden. Dazu kommt ein weiterer Aspekt: «Wenn wir solche Tickets sperren, strafen wir die, die das Ticket kaufen – und nicht die Geldgierigen im Hintergrund», sagt Bonorand.

Bonorand appelliert aber noch einmal an die Fans, die Finger von solch überteuerten Tickets zu lassen. «Diese Menschen straft man am besten, indem sie auf ihren Tickets sitzen bleiben.» Auch könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch ungültige, beispielsweise mehrfach kopierte Tickets im Umlauf sind.

Fans sind sauer über Geldmacherei

Was der FCA nicht stemmen kann, übernehmen nun Fans. Denn denen stösst der Ticket-Wucher extrem sauer auf. Sowohl bei Ricardo als auch bei tutti.ch sind entsprechende Inserate gemeldet worden, wie aus Fan-Kreisen gemeldet wurde. Auf Twitter schreibt ricardo_ch auf die Frage, ob Ricardo solche Maschen egal seien: «Auf Ricardo bestimmen die Verkäufer die Preise, welche sich jeweils nach Angebot und Nachfrage richten. Ricardo selbst greift nicht in die Preisstrukturen ein. Liebe Grüsse.»

Bis Mittwochabend waren auf sämtlichen Plattformen immer noch Ticketangebote aufgeschaltet – verschwunden war einzig das mit den Kinder-Tickets für 80 Franken. Bleibt zu hoffen, dass der Verkäufer das Inserat zurückgezogen hat, und ihm nicht ein gutgläubiger (erwachsener) Fan auf den Leim gekrochen ist.

Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ricardo ist es nicht erlaubt, Tickets anzubieten, auf denen der Berechtigte namentlich genannt ist und eine Weitergabe vertraglich wirksam untersagt wurde. Das Gleiche gilt für Tutti, auch hier wird lediglich das Anbieten von personengebundenen und/oder nicht übertragbaren Gutscheine verboten.

Jedoch folgt unter «Artikel, deren (Weiter)Verkauf verboten ist» der Hinweis: «Wenn Behörden, Hersteller oder ursprüngliche Anbieter der Ware es untersagen, dass die Ware (weiter)verkauft werden darf, ist das Angebot auf tutti.ch ebenfalls nicht gestattet.»

Bundesrat hat Weiterverkauf-Verbot abgelehnt

Aktuell gibt es in der Schweiz keine gesetzliche Regelung, die das teurere Weiterverkaufen von Tickets verbietet. Auf eine entsprechende Motion von SVP-Nationalrat Sebastian Frehner von 2014 beispielsweise schrieb der Bundesrat in seiner Stellungnahme, dass die freie Festsetzung des Preises auch beim Weiterverkauf von Produkten und Dienstleistungen zum freien Wettbewerb gehöre.

«Der Weiterverkauf selbst ist ein Ausfluss der Vertragsfreiheit und eine legitime Form der Ausübung des Eigentumsrechts. Auch der kommerziell betriebene An- und Weiterverkauf von Tickets durch sekundäre Ticketverkäufer ist grundsätzlich von der Wirtschaftsfreiheit gedeckt.»

Zwar räumt der Bundesrat in seiner Stellungnahme ein, dass der professionelle sekundäre Ticketverkauf Probleme bereiten könne, wo Tickets zu überhöhten Preisen angeboten werden. «Die Veranstalter sehen zwar in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen vor, dass die Tickets nicht weiterverkauft werden können. Dieses Verbot lässt sich allerdings gegen die Endabnehmer kaum durchsetzen.»

Der Bundesrat lehnte das geforderte Verbot ab. Die Forderung gehe zu weit «und würde einen erheblichen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit darstellen».

