Mehr Werbung für den Aarauer MAG

Aarau Mehr Werbung für den MAG: Besucher sollen auch aus dem Luzernischen anreisen Der MAG, der Markt Aarauer Gewerbetreibender, findet nach zweijähriger Zwangspause wieder statt. Am traditionellen Herbst-Anlass wird nicht gerüttelt, aber etwas geschraubt. Das sind die wichtigsten Neuerungen. Katja Schlegel 22.06.2022, 19.09 Uhr

2019 fand der MAG letztmals statt. Die Freude auf den Neustart ist entsprechend gross. Michael Kueng/ AAR

Der MAG 2022 findet statt, und zwar vom 29. September bis 2. Oktober. Nach zwei Jahren Unterbruch tönt das selbstverständlicher, als es ist. «Der Vorstand hatte durchaus die Befürchtung, dass es nach zwei Jahren Pause schwierig werden könnte, genügend Aussteller zu finden», sagte Co-Präsident Marcel Suter an der Jahresversammlung des MAG-Vereins, dem Trägerverein des Marktes Aarauer Gewerbetreibender. Sind Messen und Märkte nach der Pandemie überhaupt noch gefragt? Können sich die Gewerbetreibenden diese überhaupt noch leisten? Und verfügen sie über genügend Personal?

Glücklicherweise hätten sich all diese Befürchtungen nicht bewahrheitet. Lag man in den Vorjahren bei zwischen 110 und 115 Ausstellern, seien es nun zwar nur 100, so Suter. Diese 100 Aussteller hätten aber insgesamt mehr Fläche gemietet. «Am Graben gibt es heuer keine Löcher», so Suter, und auch bei den Beizern und Gastronomen könne er Vollbestand vermelden.

«Ein MAG mit gleichem Rad, aber neuem Pneu»

Der MAG wird auch nach der Zwangspause grundsätzlich wieder wie gewohnt daherkommen, denn Tradition ist für diesen heuer 85-jährigen Anlass wichtig. Und doch gibt es Neuerungen: «Ein MAG mit gleichem Rad, aber neuem Pneu», wie Mike Zettel von der Agentur Kein Ding GmbH es nennt. Zettel hat seit drei Jahren eine Leistungsvereinbarung für das Organisieren des MAG, konnte coronabedingt aber noch nie seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dieser neue Pneu, der beinhaltet hauptsächlich Neuerungen bezüglich der Zelte, des Auftritts, der Werbung und des Abfalls beziehungsweise der Mehrwegbecher.

Doch der Reihe nach: Die beiden Zelte auf dem Schlossplatz und das Weinzelt in der Laurenzenvorstadt bei Kasinopark werden grösser. Das Schlossplatzzelt wird um 15 Meter verlängert und bis an die Strasse gezogen. So bietet sich mehr Platz für zusätzliche Aussteller. Ausserdem wird die Front geöffnet und einladender gestaltet. Um fünf Meter verlängert wird auch das Weinzelt, ausserdem werden die Stände neu in einem Rundkurs angeordnet, damit auch die Aussteller im hinteren Teil des Zeltes vom Publikumsfluss profitieren.

Mehr Werbung, neue Website, bessere Beschriftung

Die Neuerungen betreffend Wahrnehmung sind umfangreich: Der MAG hat eine neue, ansprechende Website, die insbesondere den Ausstellern die Anmeldung leichter macht. Weiter wird das Werbe-Gebiet ausgeweitet: «Einem Aarauer muss man nicht erklären, was der MAG ist. Man muss ihm höchstens sagen, wann er ist», so Zettel. Er wolle mit der MAG-Werbung weiter rausgehen, nach Olten oder in Richtung Luzern. Ausserdem sollen am Bahnhofplatz Aarau Fahnen auf den MAG aufmerksam machen sowie neue Beschriftungen die Orientierung auf dem Markt-Gelände erleichtern.

Neu ist ausserdem die Idee einer MAG-Bühne am Graben. «Noch sind wir in Abklärung, aber es sieht sehr gut aus», so Zettel. Auf dieser Bühne könnten Vorführungen von Tanz- oder Fitnessstudios stattfinden, ein Non-Stop Halligalli-Betrieb ist laut Zettel aber ganz klar nicht angedacht. «Schliesslich soll man am MAG miteinander reden können.» Weiter wird ein neues Abfallkonzept eingeführt, das diesen in als Abfall, Karton und Glas unterteilt, und natürlich gilt auch für den MAG die Mehrwegbecherpflicht: «Alle, die Getränke verkaufen, müssen Mehrwegbecher haben – ausser, sie servieren die Getränke in Gläsern», hielt Zettel noch einmal fest.

Sommeranlass MAG mit Jahresversammlung in der Brauerei der Stadtwächter in Aarau. Der Vorstand samt Organisator (v.l.): Christoph Urech, Marcel Suter, Mike Zettel, Fabian Koch und Hans Schibli. Katja Schlegel

«Ein fester Bestandteil in der Agenda»

Stadträtin Angelica Cavegn Leitner überbrachte dem Verein Grüsse des Stadtrates. Sie alle seien froh, dass der MAG wieder stattfinde. «Der MAG ist ein fester Bestandteil in unserer Agenda, und deshalb freut es uns natürlich sehr, dass wieder so viele Aussteller mit dabei sind, und der Vorstand weiterhin dabei ist.» Der vierköpfige Vorstand mit Fabian Koch und Marcel Suter (Co-Präsidenten) sowie Christoph Urech und Hans Schibli wurde einstimmig wiedergewählt.