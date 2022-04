Aarau Mehr Platz für Busse an den Handballspielen Nebst der 2,15 Mio. Franken teuren Sanierung des Maienzugplatzes plant die Stadt auch eine Erweiterung des Carparkplatzes. Daniel Vizentini 26.04.2022, 10.15 Uhr

Der Carparplatz im Aarauer Schachen soll im Zusammenhang mit der Sanierung des Maienzugplatzes erweitert werden. Daniel Vizentini

Eine regelmässige Fernbusdestination ist Aarau heute nicht. Zu den Sportveranstaltungen in der Schachenhalle aber, darunter vor allem den Spielen des HSC Suhr Aarau, fahren jeweils etliche Cars vor. Im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung des Maienzugplatzes – der Einwohnerrat wird am 9. Mai über einen Kredit von 2,15 Millionen Franken dafür befinden – will die Stadt nun auch die Parkfläche für Cars im Schachen verlängern.