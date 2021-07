Aarau Massenschlägerei am Maienzug-Vorabend In der Nacht auf den Maienzug-Freitag haben sich in Aarau mehrere Personen geprügelt. Wie es dazu kam, ist noch ungeklärt. Die Kantonspolizei sucht Zeuginnen. 08.07.2021, 11.54 Uhr

Nach dem Maienzug kam es in Aarau zu einer Massenschlägerei. Symbolbild: Keystone

Der Notruf ging am Freitag, 2. Juli um 00.30 Uhr bei der Kantonspolizei ein. Es wurde eine Massenschlägerei in der Metzgergasse gemeldet. Am Ort des Geschehens eingetroffen, fand die Polizei lediglich das Opfer. Der 31-jährige Mann wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und musste im Spital versorgt werden, so meldete die Polizei in einer Mitteilung am Donnerstag.