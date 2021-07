Aarau: Fahrraddieb nach Flucht verhaftet

Aarau Mann versucht auf offener Strasse ein E-Bike zu klauen – Polizei erwischt ihn nach Verfolgung Ein aufmerksamer Polizist beobachtete am Dienstagabend einen Fahrraddieb. Nach einer Verfolgung durch die Innenstadt konnte der 35-jährige Ägypter dank polizeilicher Verstärkung festgenommen werden. 14.07.2021, 09.24 Uhr

Ein Kantonspolizist in zivil wurde am Dienstagabend in Aarau auf einen Mann aufmerksam, der sich an einem E-Mountainbike zu schaffen machte. Dieses war am Graben mit einem Fahrradschloss an einem Baum angebunden. Vom Polizisten beobachtet, wollte der Unbekannte das Sicherungskabel mit einer Zange durchtrennen.