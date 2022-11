Ein Tag im Leben eines Wildtierpfleger in Ausbildung

Aarau «Man muss auch Menschen mögen»: Das erlebt der «Roggi»-Wildtierpfleger in Ausbildung in seinem Alltag Henning Endmann ist im dritten Lehrjahr als Tierpfleger. Solche Stellen gibt es im Aargau kaum. Er erzählt, wieso man in diesem Job Nässe vertragen muss, ein dickes Fell bekommt und der «Jöö»-Effekt auch nach über zwei Jahren nicht nachlässt. Anja Suter Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Henning Endmann vor dem Rothirschgehege. Die Tiere erkennen ihn auch, wenn er in Privatkleidung vor Ort ist, erzählt er. Severin Bigler

Es dürfte wohl ein Traum sein, der in so manchen Kinderköpfen herumschwebt. Tiere pflegen, und zwar als fester Beruf. Doch diesen Traum zur Wirklichkeit zu machen, ist alles andere als einfach. Derzeit ist im Kanton Aargau nur eine Lehrstelle als Tierpfleger EFZ zu finden: im Wildpark Roggenhausen in Aarau. Doch auch im «Roggi» wird nur alle drei Jahre eine Lehrstelle vergeben: 2020 ging sie an Henning Endmann aus Pfeffikon.

Er habe schon früh gewusst, dass er mal Tierpfleger werden möchte, sagt der 18-Jährige bei einem Treffen im Wildpark. «Ich hatte schon Tiere zu Hause, seit ich denken kann.» Vor allem Vögel begeistern ihn. Zu Hause in Pfeffikon LU züchtet er unter anderem alte Schweizer Taubenrassen. Und auch im Roggi haben es ihm die Truthähne angetan, die im Zentrum des Wildparks ihr Gehege haben. Mit einem Lockruf erhält er die Aufmerksamkeit der Vögel, wenn auch nur kurz.

Endmann ist verantwortlich für die Brutpflege der Truthähne. Er sorgt etwa für genügend Nistmöglichkeiten und bringt die Jungtiere auch mal vor Krähen in Sicherheit. Drinnen bleiben die Vögel auch, wenn es draussen zu viel regnet: «Truthähne sind äussert nässeempfindlich, sie vertragen in der Hinsicht nicht viel», erklärt Endmann.

Ein Einblick in die Welt des Wildparks Roggenhausen. Severin Bigler

Er selbst sei lieber draussen als drinnen. Eine Eigenschaft, die gut zu einem angehenden Tierpfleger passt. «Wir arbeiten auch im strömenden Regen draussen», erklärt er. Was viele nicht wissen, viele Stunden des Arbeitstages bestehen aus Unterhaltsarbeiten im Park. Wie gross der Anteil der Unterhaltsarbeit genau ist, kann Endmann nicht beziffern. Es ist schwierig zu sagen, wo der Unterhalt aufhört und die Tierpflege anfängt. «Etwa, wenn ich das Laub aus einem Gehege entferne oder eine Stelle am Zaun flicke.»

An seiner Arbeit schätze er das Unvorhersehbare, sagt er. «Bei Tieren weisst du nie, was der Tag so mit sich bringt.» Wenn es einem Tier nicht gut gehe, könne es auch mal sein, dass man nochmals ausrückt. Oder, wie der 18-Jährige sagt: «Wenn das Telefon schället, dann gehst du.»

Ein trächtiges Minipig im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Minipigs im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Minipigs im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Rothirsche im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Damhirsche im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Damhirsche im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Rothirsche im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Ein Pfauen-Paar im Wildpark Roggenhausen in Aarau. Severin Bigler Ein Truthuhn im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Walliser Schwarznasenschafe im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Walliser Schwarznasenschafe im Wildpark Roggenhausen, fotografiert am 19. Oktober 2022 im Wildpark Roggenhausen in Aarau. Henning Endmann macht eine Ausbildung zum Tierpfleger im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler / CH Media Walliser Schwarznasenschafe im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Steinböcke im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler Ein Steinbock im Wildpark Roggenhausen. Severin Bigler

Henning Endmann setzt die Führung durch den Wildpark zur nächsten Station fort: Es geht zu seinem Lieblingsgehege, jenes der Steinböcke und Murmeli. Vor dem Gehege sind Frauen und eine kleine Kinderschar. «Menschen muss man auch mögen, wenn man in einem Wildpark arbeitet», sagt Endmann mit Blick auf die Kinder. «Teilweise haben wir mehrere Schulklassen hier, das kann dann auch mal lauter werden.»

Für die Tiere sei das kein Problem, da sie an Menschen gewöhnt sind und auch genügend Versteckmöglichkeiten haben. Und auch er möge den Austausch: «Vor allem mit Interessierten, die Fragen stellen. Manchmal auch solche, die ich nicht beantworten kann.» Natürlich gäbe es auch mal Besucherinnen und Besucher, die nicht so einfach seien, fügt er an. «Aber dafür bekommt man schnell ein dickes Fell.»

Im Gehege, das sich Steinböcke und Alpenmurmeltiere teilen, sind Letztere seit gut vier Wochen nicht mehr zu sehen – sie haben sich schon in den Winterschlaf verabschiedet. Die Tiere leben im Gehege sehr frei. Sie werden von den Tierpflegern gefüttert, bauen sich ihre Höhlen im Abhang aber selbst. «Wir wissen gar nicht, wie das Höhlensystem aussieht.»

Das Schwarznasenschaf ist noch keine zwei Wochen alt. Severin Bigler

Eine Station weiter bei den Schwarznasenschafen gibt es für Besuchende Nachwuchs mit «Jö-Effekt». Und nicht nur für sie. «Natürlich findet man es auch als Tierpfleger noch herzig, wenn es Nachwuchs gibt. Vor allem freut man sich, wenn es geklappt hat», sagt Endmann. Wenn man dann so ein kleines «Häufeli» in der Hand halte, das «dreimal gar nichts» wiege, sei es immer wieder herzig. «Und die verspielte Art, die die Kleinen dann haben, reisst auch die Besuchenden mit.»

Tierpflegerinnen und Tierpfleger sind im Wildpark aber nicht nur mit dem neuen Leben konfrontiert, sondern auch mit dem, das endet. «Man ist natürlich abgehärteter, weil es immer wieder vorkommt, dass ein Tier stirbt. Aber wenn man sich den Tod nicht erklären kann, nimmt man das auch in den Feierabend mit.»

In sieben Tagen 17 Zoos besucht

Auf dem Weg zur letzten Station auf der Tour erzählt Henning Endmann, wie die Leidenschaft für die Tierwelt auch seine Ferien beeinflusst. «Ich bin in diesem Sommer mit meiner Freundin nach Deutschland zu Verwandten gereist, dabei haben wir während sieben Tagen auch eine Reise durch 17 Zoos gemacht», erzählt er. Beeindruckt habe ihn häufig die Grösse der Anlagen.

Gross sind auch die Gehege der Hirsche im Wildpark Roggenhausen. Ihre Aufmerksamkeit erhält Endmann nach einem kurzen Lockruf. Dass diese Rufe immer anders tönen, sei nicht gewollt, sagt er. «Ich rufe einfach so, wie ich denke, dass es passen könnte.» Rufen müsste er die Tiere eigentlich gar nicht, sie erkennen ihn auch so. «Wenn ich an einem Sonntag in Privatkleidung vor Ort bin, wissen sie trotzdem, wer ich bin.»

Im Sommer 2023 schliesst Henning Endmann seine Ausbildung im Wildpark Roggenhausen ab. Dann erhält die nächste Person die Chance, eine Ausbildung als Tierpfleger zu machen. Er selbst wolle in dem Beruf bleiben, sagt er. «Das ist das Ziel, ich sehe mich auch in Zukunft um Tiere.»

