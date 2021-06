Maienzug: Was die Lockerungen für Quartier-Bankette bedeuten

Aarau Maienzug: Was der Bundesratsentscheid für die Quartier-Bankette bedeutet Die Quartier-Bankette sind eine Knacknuss: Ist ein Zusammensitzen mit den Nachbarn auf einer öffentlichen Strasse ein privater Anlass? Oder nicht vielleicht doch ein öffentlicher?

Katja Schlegel 24.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Quartier-Bankett an der fischen Luft mit bis zu 500 Personen ist möglich. Britta Gut

Noch acht Tage, dann ist Maienzug. Coronabedingt um Vorabend, Umzug, Morgenfeier und Bankett gestutzt. Aber die Böllerschüsse werden knallen, die Innenstadt wird beflaggt, die Brunnen werden geschmückt und auch der Luna-Park darf aufgebaut werden. Die Kinder feiern ihren Maienzugmorgen an den jeweiligen Schulstandorten; in den meisten Quartieren führen die Kindergärten kleine Umzüge durch.

Viele Aarauerinnen und Aarauer dürften gestern mit Spannung die neusten Lockerungen des Bundes studiert haben. Denn betrachtet man die Quartier-Bankette unter freiem Himmel, die letztes Jahr viele Liebhaber gefunden hatten, als Privatanlass, dürften nicht mehr als 50 Personen teilnehmen, Kinder inklusive. Bei Feiern im Innern wären gar nur 30 Personen erlaubt. Ungezwungene Feststimmung würde da kaum aufkommen.

Doch ist ein Quartier-Bankett mit den Nachbarn auf einer öffentlichen Strasse überhaupt ein privater Anlass? Oder nicht vielleicht doch ein öffentlicher?

So richtig eindeutig ist die Lage nicht

Die Sachlage ist auf den ersten Blick nicht eindeutig, auch nicht nach der gestrigen Medienkonferenz mit Alain Berset. Stadträtin Suzanne Marclay-Merz, Präsidentin der Maienzugskommission, sagt nun aber nach Rücksprache mit der Stadtpolizei:

«Wir gehen nach einer ersten Beurteilung der neuen Regelung davon aus, dass Quartier-Bankette als öffentliche Anlässe gelten. Demnach kommt die Regelung mit maximal 500 Teilnehmenden zum Zuge beziehungsweise 250 in Innenräumen.»

Aber: Die Quartier-Bankette sind bewilligungspflichtig und brauchen Schutzkonzept und Namensliste: «Das geht aber unkompliziert», sagt Suzanne Marclay, «der Organisator kann die Gesuche für die Bewilligung und die Strassensperrung bei der Stadtpolizei anfordern und ein Schutzkonzept einreichen.» Das Schutzkonzept würde - neben der Namensliste - die Regelung umfassen, dass wer aufsteht und den Abstand von 1,5 Metern nicht einhalten kann, eine Maske tragen muss.

«Ich freue mich darauf»

«Ich bin sehr froh, dass die Quartier-Bankette nun in entspannterem Rahmen stattfinden können und freue mich darauf», sagt Suzanne Marclay. «Diese Quartier-Bankette haben – bei aller Wehmut über die erneute Absage des offiziellen Banketts auf der Schanz – ihren ganz eigenen Zauber.»

Sie freut sich, dass die Aarauerinnen und Aarauer nun doch Bankette veranstalten können. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen: Aktuell meldet der Wetterdienst für Freitag in einer Woche «leicht bewölkt» bei 26 Grad Celsius.

Was die Gastronomen alles bieten

Maienzug 2020 Aarau: Das Bankett in der Kronengasse, veranstaltet von der "Krone". Zvg/Anisha Mendis / Aargauer Zeitung

Wer mit den Maienzugskleidern nicht in die Küche stehen oder statt auf der Strasse lieber auf der Restaurantterrasse feiern möchte, dem bieten die Aarauer Gastronomen eine grosse Auswahl. So zum Beispiel:

der «Schützen» (Menü mit Dessert von Confiserie Brändli und Wein von Wehrli Küttigen zu 40 Franken, wird nur geliefert)

die «Tuchlaube» (Menü für 23.50 Franken, mit Dessert 30 Franken, vor Ort oder zum Mitnehmen)

die «Krone» (Menü für 40 Franken; Bankett wie Catering ausgebucht)

der «Rathausgarten» (Menü für 35 Franken)

das «Theo» (Menü 35 Franken)

das «Schützenhaus» (mit Fleisch 40 Franken, Vegi-Menü 32 Franken)

der «Weinberg» (Vorabend-Konzert mit AZton und Bankett-Menü, beides ausverkauft)

das «Mr. Pickwick-Pub» (Menü für 29.50 Franken)

Und in der «Schwanbar» gibt es am Maienzugmorgen ab 8 Uhr Kafi und Gipfeli und im «Byro» den Maienzug-Bagel.

Der Vorabend findet offiziell nicht statt. Den Gastrobetrieben und Geschäften steht es aber offen, eigene Aktivitäten durchzuführen – natürlich nur im Rahmen der geltenden Hygiene- und Schutzmassnahmen und in Abstimmung mit der Stadtpolizei. Der Bus verkehrt regulär durch die Altstadt.

Die Unsicherheit macht die Kornblume zum raren Gut

Was dem zweiten Corona-Maienzug bleibt, und das genauso üppig wie im Vorjahr: die Brunnen, die von dutzenden Blumenfrauen und sieben Aarauer Blumengeschäften geschmückt werden. Dieses Jahr werden es 39 statt der gewohnten 25 Orte sein, deren blumiges Erscheinen über die Absage hinwegtrösten soll.

Wie bereits 2020 haben die Blumenfrauen auch für dieses Jahr von der Stadt Gutscheine erhalten, mit denen sie die benötigten Blumen im Fachhandel selber beziehen können.

Blumenmarkt findet nicht statt, Chränzle auch nicht

Was leider nicht stattfinden wird: Der Blumenmarkt am Graben, an dem jeweils die privaten Kränzchenwinderinnen und Sträusschenbinder ihr Material beziehen. Eigentlich hätte der Markt als Veranstaltung stattfinden können, doch das Problem liegt woanders: «Viele Gärtnereien haben nach den Absagen des Aarauer Maienzugs und dem Lenzburger Jugendfest darauf verzichtet, Kornblumen anzubauen», sagt Sandra Hess, oberste Aarauer Blumenfrau.

Die Kornblume sei kein einfaches Pflänzchen, der Anbau aufwendig. «Für viele Gärtnereien war das Risiko einfach zu gross, nach viel Arbeit im Frühling dann im Juli auf den Blumen sitzen zu bleiben.» Nicht stattfinden wird deshalb das «Chränzle» auf dem Schanzmätteli und im Stadtteil Rohr beim Brunnbachschulhaus.

Brunnen-Rundgang mit QR-Codes

Wer all die schön geschmückten Brunnen auf einem Spaziergang entdecken möchte, dem bietet das Tourismusbüro aarau info eine «Wanderkarte» an (www.aarauinfo.ch/dokumente/Brunnenrundgang_2021.pdf).

Am Freitagmorgen zwischen 9 und 11 Uhr wird das Stadtführerteam ausserdem an sieben Standorten Historisches, Anekdoten und Geschichten über den wichtigsten Aarauer Festtag erzählen. Es sind dies die Brunnen beim Regierungsgebäude und in der Golattenmattgasse, der Gerechtigkeitsbrunnen, der Haldenbrunnen, der Schultheissenhöflibrunnen, das Heinrich Zschokke Denkmal und der Brunnen beim Restaurant Mürset. Ausserhalb dieser Zeiten sind diese Geschichten auch via QR-Code abrufbar. Ausserdem bietet «aarau info» private Brunnenführungen an, die sowohl für Donnerstag und Freitag gebucht werden können.

Maienzug gibt es übrigens auch auf die Ohren: Kanal K berichtet von 6.50 bis 22 Uhr den ganzen Tag über live über den Maienzug light.

Der Luna-Park im Schachen wird aufgebaut

Was auch aufgebaut wird: der Luna-Park im Schachen. Dieser wird von Donnerstag bis Sonntag betrieben (Donnerstag, 16 bis 00.30 Uhr, Freitag 13.30 bis 2 Uhr, Samstag 13.30 bis 00.30 Uhr, Sonntag 13.30 bis 20 Uhr).

Eine Morgenfeier der ganz speziellen Art bietet übrigens «aloha yoga»: Im Telliring wird zwischen 9 und 10 Uhr ein Maienzug-Yoga veranstaltet. Die Teilnehmenden werden gebeten, weiss gekleidet zu erscheinen; gerne auch mit Blumen. Die Anzahl Plätze ist auf 30 beschränkt, anmelden kann man sich auf www.alohayoga.ch.