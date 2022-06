Aarau Maienzug-Vorabend: Jetzt übernehmen die Gastronomen Die Ereignisse rund um den Maienzug-Vorabend überschlagen sich. Was die Wirte am Donnerstagmittag beschlossen haben: Der Verein Gastro Altstadt Aarau springt für den abgesägten Verein Maienzug Vorabend in die Bresche. Am Abend dann folgt die nächste Neuigkeit. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 09.06.2022, 21.26 Uhr

Die Aarauer Gastronomen trafen sich wegen des Maienzug-Vorabends zur Krisensitzung in der "Spagi". Katja Schlegel

Um 15.04 Uhr ist der Fall klar, zumindest fürs Erste: Die Aarauer Gastronomen sprechen sich grossmehrheitlich dafür aus, dass der Verein Gastro Altstadt Aarau am «Vorabend» als Veranstalter in die Bresche springt. Als Ansprechpartner für Stadt und Gastronomen, als übergeordnete Organisation. Anstelle des Vereins Maienzug Vorabend, dem die Stadt die Bewilligung für den Anlass verweigert hat, weil er die Mehrwegbecherpflicht ungenügend umsetze. Aber mit dessen Hilfe.

Die Abstimmung ist das Ende nach einer gut einstündigen Krisensitzung der «Vorabend»-Gastronomen in der «Spagi», die am Donnerstagnachmittag stattgefunden hat. Rund 40 Wirtinnen und Wirte sind auf Einladung des Vereins Maienzug Vorabend gekommen, dazu Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Stadträtin Silvia Dell’Aquila, Stadtschreiber Daniel Roth und Marc Holliger, Leiter Gewerbepolizei. Es wurde mitunter laut, längst nicht alle sind sich einig, noch sind viele Fragen offen, und es stehen grosse Probleme im Raum. Aber es ist wieder eine Euphorie spürbar, wie sie Aarau nach diesen verrückten ersten 24 Stunden seit dem Eklat braucht.

Statt jeder für sich sollen alle gemeinsam

Doch von Anfang an: Es dauert nicht lange, da steht Alessandro Crivaro, Präsident des Vereins Gastro Altstadt Aarau, auf. Und er bringt auf den Punkt, was die Konsequenz der verweigerten Bewilligung bedeutet: «Jeder schaut für sich selbst, jeder kümmert sich um seine eigenen Gesuche – und all die Arbeit, die der Verein Maienzug Vorabend in den letzten sieben Jahren geleistet hat, ist zunichte.» Er schlage deshalb vor, dass der Verein Gastro Altstadt einspringe.

Dafür gebe es zwei Varianten: Am Montag werde die Stadt mitteilen, ob ein Mehrwegbecher-Lieferant, der sich vorgestern bei der Stadt gemeldet hat, auch wirklich in Frage kommt – und zu welchen Konditionen. Stimmt dieses Angebot, soll das Gesuch mit dieser Lösung – Mehrwegbecher mit Depot von einem einzigen Lieferanten für sämtliche rund 60 Gastronomen – eingereicht werden. Platzt das Angebot beziehungsweise sind die Kosten für die Gastronomen nicht tragbar, muss jeder Betrieb selber für Mehrwegbecher und Depotsystem sorgen. Aber auch in diesem Fall würde der Verein Gastro Altstadt ein einziges Gesuch einreichen.

«Lasst uns nicht über Mehrweg und Depot diskutieren, das ist gesetzt», mahnte Crivaro. Das städtische Reglement sei, wie es ist, daran gebe es nichts zu rütteln. «Aber ihr könnt nun entscheiden, ob ihr den Mehrwert wollt, im Verein Gastro Altstadt einen einzelnen Ansprechpartner zu haben, der die Verantwortung und die Haftung übernimmt.»

Warum stellt Verein kein Wiedererwägungsgesuch?

Diskussionen gab es natürlich trotzdem. Warum es mit dem Verein Maienzug Vorabend so weit kommen musste, warum genau das Gesuch abgelehnt wurde, wo es beim Depot klemmt. Und warum der Verein Maienzug Vorabend kein Wiedererwägungsgesuch stelle oder ein neues Gesuch einreiche.

Ein Thema, das für den Verein Maienzug Vorabend erledigt ist. Ein Vorabend mit Depotpflicht kommt für den vierköpfigen Vorstand einfach nicht in Frage, es sei nicht machbar. Wenn nun aber der Verein der Altstadtgastronomen einspringe und man diesem helfen könne, dann sei man dazu bereit, sagte Vorabend-Vorstandsmitglied Michael Ganz: «Wenn wir das tun können, um den Abend zu retten, dann tun wir das.»

Stunden später scheint eine Lösung greifbar nah

Wie verrückt die letzten zwei Tage für Aarau waren, wie sehr sich alles ständig neu und in andere Richtungen entwickelt, zeigt sich nur Stunden später: «Inzwischen hat sich eine weitere Lösung mit dem bestehenden Becher-Anbieter getan, und wir arbeiten mit Nachdruck an einer einheitlichen Mehrweg-Lösung mit Depot», meldet Crivaro um 18.28 Uhr. Der Verein werde am Dienstag ein Gesuch mit einheitlicher Mehrweg-Lösung einreichen.

