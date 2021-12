Maienzug: Das Nachmittagsprogramm für Schüler wird geändert

Der klassische Spielnachmittag für die Schülerinnen und Schüler am Maienzug hat ausgedient. Was während den letzten zwei Jahren coronabedingt eingeführt wurde, wird nun an seiner Stelle definitiv übernommen: die in den jeweiligen Schulhäuser organisierten Feiern.

Katja Schlegel 01.12.2021, 11.56 Uhr