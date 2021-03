AARAU Maienzug: Kommission sagt Morgenfeier und Bankett ab Es wird auch dieses Jahr nur einen «Maienzug light» geben: Die Maienzugkommission hat entschieden, auf wesentliche Elemente des Traditionsanlasses zu verzichten. Nadja Rohner 04.03.2021, 09.04 Uhr

Morgenfeier am Maienzug 2019 - der letzte, bevor Corona zuschlug.

Chris Iseli

Es war absehbar, und doch schmerzt es die Aarauerinnen und Aarauer: Der Maienzug, welcher am 2. Juli hätte stattfinden sollen, wird coronabedingt auf eine Klein-Version eingedampft. Die zuständige Maienzugkommission hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass sicher die Morgenfeier in der Telli sowie das Bankett auf der Schanz abgesagt sind.