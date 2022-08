In den alten Eniwa-Hallen findet ein Kunstfestival statt

Aarau Kunstschaffende erobern diese Woche mit dem Festival «Link in Bio» die alten Eniwa-Hallen Der ehemalige Eniwa-Werkhof auf der Aarauer Kraftwerksinsel wird diese Woche von Kunstschaffenden in Beschlag genommen: Bis am Dienstag, 30. August, findet dort das «Link in Bio»-Festival statt. Die Werkschau läuft dieses Wochenende. Daniel Vizentini 24.08.2022, 18.00 Uhr

Der frühere Werkhof der Eniwa: Solange er noch steht, wird er Schauplatz verschiedener kultureller Anlässe. zvg

Das Internet und später die sozialen Medien haben die Welt, oder zumindest das Zusammenleben einiger Menschen, in den letzten Jahren grundlegend aufgewirbelt und verändert. Und so ständig miteinander verbunden die Menschen heute theoretisch wären, so einsam und einzelgängerisch agieren sie. Dies sei auch in der Kunst nicht anders:

«Viele Kunst- und Kulturschaffende arbeiten alleine oder in Kleinstgruppen an ihren Werken. Die Szene ist stark fragmentiert, viele schlagen sich auf eigene Faust durch.»

So bezeichnet das Aarauer Festival «Link in Bio» das aktuelle Gefühl in der Kunstwelt. In den sozialen Medien würden oft nur Erfolge geteilt, Probleme und Fragen eher verschwiegen. Raum und Zeit für einen Austausch oder um einander zu unterstützen, fehle oft.

Mit diesem Hintergrund will das Festival 13 Kunstschaffende aus den Bereichen Musik, Literatur, Bildende und Installative Kunst und Film die Möglichkeit geben, zusammenzuarbeiten und über ihre Kunstbereiche hinaus neue Werke zu erschaffen.

Der Begriff «Link in Bio» stellt dabei die Verbindung zur Welt der sozialen Medien dar: Wenn zum Beispiel auf Instagram Beiträge veröffentlicht werden, steht oft «Link in Bio» darunter, was bedeutet: Für mehr Hintergrundinformationen soll man auf den Link klicken in der «Bio», in der Kurzbeschreibung der Person.

Die 13 Kunstschaffenden vom diesjährigen «Link in Bio»-Festival gemeinsam im Bild. zvg

Öffentliche Werkschau am 27. und 28. August

Intern hat das Kunstfestival eigentlich bereits begonnen: Vom 22. bis 30. August arbeiten die Kunstschaffenden gemeinsam in den Räumen des früheren Eniwa-Werkhofs auf der Kraftwerksinsel an der Aare in Aarau. Ab dem 24. August gibt es abends jeweils Vorträge zu den Themen Materialdesign, zum Leben und Arbeiten im Gemeinschaftshaus Maison Matrice in Crémines BE und der Gestaltung von partizipativen Kunst- und Musikprojekten.

Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, kann dann die Öffentlichkeit die vor Ort entstandenen Werke bestaunen gehen, jeweils von 16 bis 22 Uhr. Dabei wird das ganze Areal künstlerisch in Beschlag genommen, Räume drinnen und draussen bespielt mit Konzerten, Performances oder künstlerischen Installationen. Es wird Verpflegungsmöglichkeiten geben, Künstler und Gäste sollen sich austauschen können.

Die leeren Hallen vom früheren Werkhof werden kreativ bespielt. zvg

Hinter dem «Link in Bio» steht der Verein Schwebendes Netzwerk. Gründungsprojekt des Vereins war eine Wochenend-Residenz mit dem Schweizer Komponisten Jürg Frey letzten November in Aarau. Daraus ist ein Netzwerk von Musik- und Kunstschaffenden aus Aarau, Bern, Luzern und Berlin entstanden. In der Kerngruppe des Vereins ist unter anderem der Aarauer Musiker Kevin Sommer und Filmemacher Martin Richiusa.

Auf dem ganzen Areal gibt es am Wochenende Konzerte, Performances und künstlerische Installationen. zvg