Aarau Kreisschulrätin moniert mangelnde Verpflegung am Bachfischet Nichts zu trinken und nur ein Gebäckstück: Am Traditionsanlass blieben Kinder durstig, schreibt Nicole Burger (SVP) in einer Anfrage an an den Schulvorstand der Kreisschule Aarau-Buchs. Nadja Rohner 02.11.2022, 13.02 Uhr

Am diesjährigen Bachfischet gab es statt Hörnli und Ghackets mit Getränk nur ein kleines Gebächstück. Fabio Baranzini

Dass die Schülerinnen und Schüler am diesjährigen Bachfischet kein ordentliches «Znacht» mit Hörnli und Ghackets samt Durstlöscher erhalten haben, sorgte schon unter der Elternschaft für Stirnrunzeln. Die Heinerich-Wirri-Zunft, die den Bachfischet organisiert, hat heuer erstmals nur einen «Bachfisch» abgegeben; ein kleines Gebäckstück, vom «Töpferhaus» hergestellt.

Bachfischet-Obmann Philipp Guignard hatte in der AZ bereits erklärt, dass der Grund dafür in der neuen Aarauer Pflicht für Mehrwegbecher und Depotflaschen bei Anlässen mit mehr als 500 Teilnehmenden liege: «Dass auch der Bachfischet davon betroffen ist, an dem knapp 2000 Schulkinder gratis verpflegt werden, ist mir in den falschen Hals geraten. Ich kann doch von den Kindern nicht verlangen, dass sie ein Depot abgeben.»

Ernüchterung und Enttäuschung sind gross

Nun ist das Thema auch auf dem politischen Parkett angelangt. Wenn auch mit einem Spagat: Kreisschulrätin Nicole Burger (SVP) schreibt in ihrer Anfrage an den Schulvorstand der Kreisschule Aarau-Buchs (Ksab), es sei ihr schon bewusst, dass die Wirri-Zunft für die Organisation des Bachfischet verantwortlich sei, aber «nichtsdestotrotz trifft auch die Ksab eine Fürsorgepflicht gegenüber den ihr anvertrauten Kindern». Burger schreibt, dass viele der Gutscheine für die Abholung eines «Bachfischs» ungenutzt blieben und sogar Gebäcke im Abfall gelandet waren, offenbar hätten sich sowohl Eltern als auch Schüler ein richtiges «Znacht» gewünscht.

«Kinder aus weiter entfernten Quartieren mussten ihr Zuhause teilweise schon vor dem Abend­essen verlassen», so Burger. «Bis zum Ende des Umzugs nach 21 Uhr wurde ihnen weder etwas zu essen noch zu trinken angeboten. Gerade Getränke wären dringend benötigt gewesen, löst lautstarkes Singen bekanntlich grossen Durst aus. Auch eigenständiges Mitbringen von entsprechender Verpflegung ist unrealistisch, muss doch bereits die Laterne getragen werden.» Burger schreibt, dass «seitens der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Eltern die Ernüchterung und Enttäuschung gross ist».

Die Kreisschulrätin will nun vom Schulvorstand wissen, wie dieser «die Verpflegungssituation am Bachfischet erlebt» habe, was der Grund sei für die «unzureichende Verpflegung», und ob nicht künftig seitens der Schule Getränke bereitgestellt werden könnten.