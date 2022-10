Bahnhof Aarau: Modeladen Chicorée und Buchhaus Lüthy gehen auch

Aarau Konzept für Bahnhof ohne Kleider: Chicorée zieht aus – wie auch Buchhaus Lüthy Am Bahnhof Aarau wird – nach Ablauf der befristeten Mietverträge – der Ladenmix umgestellt. Diverse langjährige Anbieter ziehen aus, zum Beispiel auch das Modegeschäft Chicorée und das Buchhaus Lüthy. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Chicorée-Filiale am Bahnhof Aarau wird verschwinden. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Klar ist vor allem eines: Die Veränderungen beim Ladenmix am Bahnhof Aarau werden einschneidend. In vielen Belangen unklar ist aber, wie der künftige Mietermix aussehen wird. Es gibt zwar Grundrisspläne, in denen den Lokalen im Erd- und Untergeschoss Branchen zugewiesen sind; zu den künftigen Mietern geben sich die SBB aber bedeckt. Man werde seitens SBB erst kommunizieren, wenn sämtliche Verträge unterzeichnet sind. Zu dieser Neugestaltung kommt es, weil die befristeten Mietverträge ausgelaufen sind.

Aus den Grundrissplänen geht mitunter hervor, dass im EG künftig nur noch Essen angeboten wird, sei es im Restaurant, in einer Bar, Bäckerei oder Confiserie. Das Blumenhaus Frei, das nach zwölf Jahren ein Lokal im UG angeboten bekam, hat die Konsequenzen gezogen: Gisela Frei wird mit ihrem Laden im Januar den Bahnhof verlassen und an die Kasernenstrasse 26 ziehen (AZ vom 20.10.).

Chicorée: Schliessung Anfang 2023

Ausziehen wird auch das Modegeschäft Chicorée im Untergeschoss: «Wir werden die Filiale Bahnhof Aarau nach über zwölf Jahren schliessen müssen, weil die SBB für die neuen Flächen nach dem Umbau des Bahnhofs keine Bekleidungshändler mehr vorgesehen hat», so Marketingleiter Pascal Weber auf Anfrage. Die Schliessung werde voraussichtlich Anfang 2023 vorgenommen.

Chicorée besitzt in Aarau bis dato zwei Filialen, nebst dem Bahnhof auch eine an der Kasinostrasse. Mit dem Standort Aarau sei man sehr zufrieden gewesen beziehungsweise noch immer sehr zufrieden, so Weber weiter. Trotzdem: «Die Eröffnung einer neuen Filiale ist aktuell nicht geplant, wir werden uns auf den Standort Kasinostrasse konzentrieren. Grundsätzlich sind wir jedoch offen für einen neuen zusätzlichen Standort in Aarau.»

Anstelle der heutigen Chicorée-Filiale und der iPhone Klinik wird die Bahnhof-Apotheke einziehen, die sich heute auf Stadtebene befindet. An ihrer Stelle wird das SBB Reisezentrum eingerichtet, dessen Fläche im UG wiederum ab Ende 2023 durch die Orell Füssli Thalia AG genutzt wird. Orell Füssli eröffnet damit eine dritte Aarauer Filiale, diese in Zusammenarbeit mit dem Aarauer Traditionsunternehmen Confiserie Brändli.

Wann die Apotheke umziehen wird, ist noch nicht kommuniziert. Klar ist aber, dass die Apotheke zu jedem Zeitpunkt geöffnet sein wird, wie Johnny Schuler, Mitglied der Geschäftsleitung der Dr. Bähler Dropa AG, sagt. «Wir werden den neuen Standort fertig einrichten und am Tag X das Lokal wechseln, sodass für die Kunden kein Unterbruch entsteht.»

Auch das Buchhaus Lüthy verlässt den Bahnhof Aarau. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Ausziehen wird auch das Buchhaus Lüthy, wie Roman Horn, Mitglied der Geschäftsleitung, auf Anfrage mitteilt: «Wir suchen in Aarau und Umgebung seit längerem eine neue schöne Ladenfläche für unsere Buchhandlung.» Leider habe man bisher nicht das Richtige gefunden. «Der Standort Aarau ist für unser Familienunternehmen sehr wichtig und wir werden deshalb weiter dran bleiben», so Horn weiter. Der Termin für den Auszug stehe noch nicht fest.

Salt Store: Zukunft noch offen

Noch offen ist die Zukunft des Ladens des Telekommunikationsanbieters Salt, der ebenfalls im Untergeschoss des Bahnhofs eingemietet ist. Auf Anfrage teilt die Medienstelle mit: «Es laufen derzeit Gespräche und wir können aktuell noch nicht bestätigen, wo sich der Salt Store in Aarau künftig befinden wird.» Fest stehe aber, dass Salt seine Kunden in der Kantonshauptstadt weiterhin in einem physischen Store bedienen werde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen