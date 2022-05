Aarau Kommt Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse erst 2023? Zwei Einwender haben ihren Widerstand gegen den Versuchsbetrieb mit Tempo 30 auf der Aarauer Bahnhofstrasse aufgegeben. Aber der dritte nicht. Dem Projekt droht eine Verzögerung von einigen Monaten. Mindestens. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 17.05.2022, 18.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der City-Märt Aarau von der Bahnhofstrasse aus gesehen. Linksabbieger Kasinostrasse soll beim Versuchsbetrieb wegfallen. Daniel Vizentini / Aargauer Zeitung

Der Kanton will auf der Aarauer Bahnhofstrasse in einem Versuchsbetrieb «das Regime der Koexistenz testen», was unter anderem die Signalisation von Tempo 30 beinhaltet. Gegen die Signalisationsverfügung waren drei Einsprachen eingegangen. Die Verhandlungen mit deren Absendern haben stattgefunden. Der Kanton hoffte, die Einsprecher überzeugen zu können. Wie sich nun zeigt, ist das nicht vollumfänglich gelungen. Eine Einsprachepartei blockiert das Projekt.

Jene Frau, die am Graben wohnt und der AZ ihre Beweggründe geschildert hatte – sie sorgt sich aufgrund der wegfallenden Fussgängerstreifen um die Sicherheit für die Menschen, die die Bahnhofstrasse queren müssen –, hat die Einsprache nicht weitergezogen. Sie sagt zur AZ:

«Weil der Kanton beim Tempo-30-Versuch in seinem erstinstanzlichen Entscheid keinerlei Bereitschaft für eine Verbesserung der Fussgängersicherheit gezeigt hat, haben wir auf einen Weiterzug verzichtet.

Und: «Wir hoffen, dass genügend Mittel für den Einsatz des Verkehrsdienstes bereitgestellt werden. Und dass der Kanton sein Versprechen, den Tempo-30-Versuch sofort abzubrechen oder anzupassen, einhält, wenn das befürchtete Chaos ausbricht.»

Einsprecher ist keine Privatperson

Ein Chaos befürchtet offenbar auch jene Einsprachepartei, die an ihrem Widerstand festhält und an den Regierungsrat gelangt. Dem Vernehmen nach handelt es sich nicht um eine Privatperson, sondern um einen institutionellen Einsprecher, dem unter anderem private Parkplätze gehören, die via Kasinostrasse erschlossen werden.

Auf Anfrage kann Daniel Schwerzmann, Leiter der Abteilung Verkehrsmanagement des Kantons, zum Absender der Einsprache nichts sagen. Er bestätigt lediglich, dass die Aufhebung des Linksabbiegers von der Kasinostrasse in die Bahnhofstrasse der Stein des Anstosses ist. Konkret dürften Autos und Lastwagen nicht mehr Richtung Bahnhof abbiegen, sondern nur noch Richtung Aargauerplatz. Offenbar befürchtet die Einwenderpartei, dass dies zu enormen Auswirkungen auf die Kasinostrasse führen wird.

Gerüchte, wonach es sich bei der Einwenderpartei um die Miteigentümergemeinschaft Sammelgarage Kasinopark handelt, kann deren Präsident Markus Siegrist nicht bestätigen. Er sagt: «Wir haben keine Einwendungen erhoben, nachdem uns schriftlich versichert worden ist, dass der Versuchsbetrieb sofort abgebrochen wird, wenn es mit der Ausfahrt aus den beiden Tiefgaragen (Kasinoparking und City-Märt) nicht mehr klappt. Der Versuchsbetrieb wird überwacht und dokumentiert.»

Es ist nun allerdings wieder völlig offen, wann der Versuchsbetrieb starten kann. Sicher nicht mehr vor dem Maienzug, wie Kanton und Stadt ursprünglich gehofft hatten. Schwerzmann:

«Es wird mindestens Herbst, bis ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt.»

Und weil der Startzeitpunkt von der Jahreszeit abhängt – man will den einjährigen Testbetrieb in zwei Phasen so führen, dass viel Langsamverkehr unterwegs ist –, wird es womöglich 2023. Oder noch später, wenn die Einwenderpartei bis vor Bundesgericht zieht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen